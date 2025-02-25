В районе Муравленко произошло крупное ДТП с участием фуры (архивное фото)
На участке автодороги Сургут — Салехард (в районе Муравленко) произошло крупное ДТП с участием фуры и грузовика. Есть один погибший, сообщает telegram-канал «NSK».
«ДТП, 322 км автодороги Сургут — Салехард. Есть погибший», — сообщает источник. Агентство URA.RU направило запрос в полицию округа. Ответ ожидается. На видео — перевернутая фура, разбросанный по трассе груз, в основном, коробки. Пострадали еще несколько транспортных средств, в том числе грузовик.
Ранее сообщалось, что в районе Карамовского поста временно закрыли проезд. Причины не уточнялись.
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