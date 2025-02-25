На трассе между Сургутом и Салехардом произошло крупное ДТП, есть погибший. Видео

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В районе Муравленко произошло крупное ДТП с участием фуры (архивное фото)
В районе Муравленко произошло крупное ДТП с участием фуры (архивное фото) Фото:

На участке автодороги Сургут — Салехард (в районе Муравленко) произошло крупное ДТП с участием фуры и грузовика. Есть один погибший, сообщает telegram-канал «NSK».

«ДТП, 322 км автодороги Сургут — Салехард. Есть погибший», — сообщает источник. Агентство URA.RU направило запрос в полицию округа. Ответ ожидается. На видео — перевернутая фура, разбросанный по трассе груз, в основном, коробки. Пострадали еще несколько транспортных средств, в том числе грузовик. 

Ранее сообщалось, что в районе Карамовского поста временно закрыли проезд. Причины не уточнялись. 

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На участке автодороги Сургут — Салехард (в районе Муравленко) произошло крупное ДТП с участием фуры и грузовика. Есть один погибший, сообщает telegram-канал «NSK». «ДТП, 322 км автодороги Сургут — Салехард. Есть погибший», — сообщает источник. Агентство URA.RU направило запрос в полицию округа. Ответ ожидается. На видео — перевернутая фура, разбросанный по трассе груз, в основном, коробки. Пострадали еще несколько транспортных средств, в том числе грузовик.  Ранее сообщалось, что в районе Карамовского поста временно закрыли проезд. Причины не уточнялись. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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