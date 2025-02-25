МВД возбудило дело за хищение Украиной российских вагонов

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Украденные вагоны до сих пор находятся на территории Украины
Украденные вагоны до сих пор находятся на территории Украины Фото:

МВД России возбудило уголовное дело по факту хищения украинскими властями российских грузовых вагонов, присвоенных Украиной в феврале 2022 года. Об этом рассказал источник, знакомый с материалами дела.

«Дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц после того, как в феврале 2022 года Украина „завладела“ находившимися на ее территории грузовыми вагонами российских и белорусских собственников», — передает слова источника РБК. Отмечается, что ущерб, оцененный крупнейшими российскими операторами, составляет более 1,1 миллиарда долларов.

Украинская сторона завладела свыше 17 тысячами вагонов, принадлежащих российским и белорусским компаниям, которые до сих пор находятся на ее территории. Максимальное наказание за это преступление может составлять до семи лет лишения свободы. Вагоны были арестованы украинским судом в рамках дела о неуплате налогов, несмотря на существующее соглашение между странами об избежании двойного налогообложения, что ставит под сомнение легитимность обвинений.

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МВД России возбудило уголовное дело по факту хищения украинскими властями российских грузовых вагонов, присвоенных Украиной в феврале 2022 года. Об этом рассказал источник, знакомый с материалами дела. «Дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц после того, как в феврале 2022 года Украина „завладела“ находившимися на ее территории грузовыми вагонами российских и белорусских собственников», — передает слова источника РБК. Отмечается, что ущерб, оцененный крупнейшими российскими операторами, составляет более 1,1 миллиарда долларов. Украинская сторона завладела свыше 17 тысячами вагонов, принадлежащих российским и белорусским компаниям, которые до сих пор находятся на ее территории. Максимальное наказание за это преступление может составлять до семи лет лишения свободы. Вагоны были арестованы украинским судом в рамках дела о неуплате налогов, несмотря на существующее соглашение между странами об избежании двойного налогообложения, что ставит под сомнение легитимность обвинений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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