Россияне достигли пика потребления мяса

В 2024 году потребление мяса в России достигло пика, россияне в среднем покупали 83 кг. Производство продукта также выросло. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин во время заседания комитета.
«Потребление — 83 кг мяса на человека в год, мы пришли к такому пику, что индикатор доктрины продовольственной безопасности в целом по мясу выполнен (85% — ИФ)», — сказал Митин на заседании комитета. Его слова приводит «Интерфакс». Митин уточнил, что производство мяса в 2024 году также возросло, оно составило рекордные 16,9 млн тонн.
Митин добавил, что с экспортом мяса в России есть проблемы. По его словам, поставляет страна в основном курятину и свинину, тогда как говядины в РФ не хватает. «Пока экспортируем в основном курятину и свинину. А вот говядину как раз импортируем — 350 тысяч тонн в прошлом году, на 35 тыс. тонн мы увеличили импорт говядины», — уточнил сенатор.
Он считает, что нехватка говядины — последствия ситуации в секторе крупного рогатого скота. Митин указал на уменьшение поголовья из-за вырубки скота на личных подворьях и неэффективное использование генетических технологий, что приводит к снижению производства мясного стада.
Митин также выразил мнение о необходимости пересмотра структуры производства свинины в некоторых регионах, особенно там, где планируется увеличение объемов производства. Он подчеркнул, что вопрос утилизации свинины может стать актуальным в ближайшем будущем. «Куда девать ее [свинину], вот вопрос. Завтра эта проблема может встать очень серьезно и надо уже сегодня принимать решения, готовиться к ним, может, пересмотреть структуру производства», — сказал он.
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