«Не сберегли»: как хоронили убитого ракетой ATACMS свердловского срочника. Фото, видео

В Верхней Салде похоронили срочника, погибшего от американской ракеты у Курска

25 февраля 2025 в 18:21 Размер текста - 17 +

Солдата проводили в последний путь в Верхней Салде Фото: Размик Закарян © URA.RU В Верхней Салде (Свердловская область) простились с солдатом-срочником Даниилом С., погибшим 20 ноября 2024 года в результате обстрела ВСУ населенного пункта Марьино (Курская область) американскими дальнобойными ракетами ATACMS. В последний путь проводить солдата пришли десятки людей. О том, как хоронили уральца, — в материале URA.RU. Военные осторожно внесли гроб, обитый красной тканью с российским триколором, в зал похоронного дома «Помощь». На небольшом расстоянии стояли лишь самые близкие: мама, папа, брат. Проститься с солдатом пришли школьные друзья, классный руководитель, участники спецоперации и неравнодушные местные жители. Проститься с молодым человеком пришли десятки человек Фото: Размик Закарян © URA.RU «Родителям очень-очень тяжело. Ушел из жизни их ребенок. Мы будем чтить память его на долгие-долгие годы. Соболезнуем родным и близким. Он всегда будет в нашем сердце, всегда будет в нашей памяти. И мы будем гордиться, что такие солдаты у нас есть», — сказал корреспонденту агентства боец ЧВК «Вагнер» с позывным «Военком». Слова утешения пыталась подобрать школьная подруга погибшего. «Невосполнимая утрата легла на плечи семьи, оставив незаживающую рану. Слова бессильны перед горем. Память о Дане, о его мужестве и самоотверженности, навсегда останется с нами», — подчеркнула Елизавета. «Он был примером для многих, олицетворением чести и достоинства. Мы будем рассказывать о нем своим детям и внукам, чтобы они знали, какие солдаты есть у нас на Урале. Светлая память», — сказал сосед, знавший Даниила с самого детства. Убитая горем мать стояла, обняв цинковый гроб. «Как же я теперь буду? Мой добрый и любимый сынок. Что мне делать без тебя? Как я буду жить? Не сберегли». Присутствовавшие не могли сдержать слез. После траурной процессии гроб с телом Даниила бережно погрузили в катафалк, обрамленный цветами и скорбными лентами. Похоронный кортеж направился к храму Иоанна Богослова на улице Калинина, где состоялось отпевание, а после солдата предали земле с воинскими почестями на «Новом кладбище». Даниил проходил срочную службу в Бурятии. В ноябре он был направлен в Курскую область для оказания гуманитарной помощи местным жителям. Юноша погиб 20 ноября 2024 года в результате обстрела со стороны ВСУ. Ему было 18 лет. Даниила представили к ордену Мужества посмертно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верхней Салде (Свердловская область) простились с солдатом-срочником Даниилом С., погибшим 20 ноября 2024 года в результате обстрела ВСУ населенного пункта Марьино (Курская область) американскими дальнобойными ракетами ATACMS. В последний путь проводить солдата пришли десятки людей. О том, как хоронили уральца, — в материале URA.RU. Военные осторожно внесли гроб, обитый красной тканью с российским триколором, в зал похоронного дома «Помощь». На небольшом расстоянии стояли лишь самые близкие: мама, папа, брат. Проститься с солдатом пришли школьные друзья, классный руководитель, участники спецоперации и неравнодушные местные жители. «Родителям очень-очень тяжело. Ушел из жизни их ребенок. Мы будем чтить память его на долгие-долгие годы. Соболезнуем родным и близким. Он всегда будет в нашем сердце, всегда будет в нашей памяти. И мы будем гордиться, что такие солдаты у нас есть», — сказал корреспонденту агентства боец ЧВК «Вагнер» с позывным «Военком». Слова утешения пыталась подобрать школьная подруга погибшего. «Невосполнимая утрата легла на плечи семьи, оставив незаживающую рану. Слова бессильны перед горем. Память о Дане, о его мужестве и самоотверженности, навсегда останется с нами», — подчеркнула Елизавета. «Он был примером для многих, олицетворением чести и достоинства. Мы будем рассказывать о нем своим детям и внукам, чтобы они знали, какие солдаты есть у нас на Урале. Светлая память», — сказал сосед, знавший Даниила с самого детства. Убитая горем мать стояла, обняв цинковый гроб. «Как же я теперь буду? Мой добрый и любимый сынок. Что мне делать без тебя? Как я буду жить? Не сберегли». Присутствовавшие не могли сдержать слез. После траурной процессии гроб с телом Даниила бережно погрузили в катафалк, обрамленный цветами и скорбными лентами. Похоронный кортеж направился к храму Иоанна Богослова на улице Калинина, где состоялось отпевание, а после солдата предали земле с воинскими почестями на «Новом кладбище». Даниил проходил срочную службу в Бурятии. В ноябре он был направлен в Курскую область для оказания гуманитарной помощи местным жителям. Юноша погиб 20 ноября 2024 года в результате обстрела со стороны ВСУ. Ему было 18 лет. Даниила представили к ордену Мужества посмертно.