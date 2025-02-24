Убитого американской ракетой ATACMS свердловского срочника представили к награде

Свердловского срочника, погибшего в Курске, посмертно наградили орденом Мужества

24 февраля 2025 в 14:19 Размер текста - 17 +

Посмертно Даниилу была присуждена награда (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдата срочной службы Даниила С., погибшего в результате обстрела ВСУ населенного пункта Марьино (Курская область) дальнобойными ракетами ATACMS, представили к ордену Мужества. Об этом журналисту URA.RU сообщил отец погибшего юноши Алексей. «20 ноября 2024 года на территории Курской области погиб мой сын Даниил. Он награжден орденом Мужества посмертно. Мы всегда будем помнить и чтить память о нем», — сказал отец погибшего солдата. Даниил, проходивший срочную службу в Бурятии, был направлен в Курскую область для оказания гуманитарной помощи местным жителям. Он погиб 20 ноября 2024 года в результате обстрела со стороны ВСУ. Ему было 18 лет. Прощание с бойцом состоится днем 25 февраля в похоронном доме «Помощь». Редакция URA.RU глубоко скорбит о трагической утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солдата срочной службы Даниила С., погибшего в результате обстрела ВСУ населенного пункта Марьино (Курская область) дальнобойными ракетами ATACMS, представили к ордену Мужества. Об этом журналисту URA.RU сообщил отец погибшего юноши Алексей. «20 ноября 2024 года на территории Курской области погиб мой сын Даниил. Он награжден орденом Мужества посмертно. Мы всегда будем помнить и чтить память о нем», — сказал отец погибшего солдата. Даниил, проходивший срочную службу в Бурятии, был направлен в Курскую область для оказания гуманитарной помощи местным жителям. Он погиб 20 ноября 2024 года в результате обстрела со стороны ВСУ. Ему было 18 лет. Прощание с бойцом состоится днем 25 февраля в похоронном доме «Помощь». Редакция URA.RU глубоко скорбит о трагической утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.