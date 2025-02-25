Экс-депутат Рады назвал Зеленского «рыбой второй свежести»

Экс-депутат Рады Олейник: на голосование по Зеленскому депутатов гнали угрозами
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Зеленский стал «рыбой второй свежести», заявил Олейник
Зеленский стал «рыбой второй свежести», заявил Олейник Фото:

Решение о продлении полномочий главы Украины Владимира Зеленского в качестве президента «до вступления на пост нового президента», принятое со второй попытки, напоминает «рыбу второй свежести». Такое мнение выразил бывший депутат Верховной Рады и член движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

«Во-первых, рыбы второй свежести не бывает. А вот это постановление напоминает рыбу второй свежести. <...> Я когда проанализировал голосование, то, во-первых, против была фракция Порошенко в полном составе. Она не участвовала в голосовании. И многие не голосовали и даже были против из фракции „Слуга народа“», — заявил Олейник. Его слова передает РИА Новости.

Олейник отметил, что на прошедшем голосовании присутствовало всего 244 депутата, в то время как фракция «Слуга народа» насчитывает 235 членов. Он подчеркнул, что значительная часть депутатов, включая всю фракцию экс-президента Петра Порошенко (внесен в российский список террористов и экстремистов), которая не участвовала в голосовании.

Экс-депутат назвал непринятие постановления с первого раза на фоне присутствия европейских лидеров и еврокомиссаров полной конфузией. По словам Олейника, для повторного голосования депутатов буквально «согнали». «Согнали [депутатов в Верховную Раду]. Кого уголовными делами, кого угрозами и так далее. Где кому деньги заплатили», — заявил он.

По мнению Олейника, на фоне изменений в международной политике и заявлений Трампа, многие депутаты осознали, что Зеленский утратил поддержку, и начали дистанцироваться от него. Он считает, что проведение голосования под давлением не изменит текущую ситуацию.

Ранее на Украине провели голосование для принятия постановления о продлении полномочий Владимира Зеленского в качестве президента «до вступления на пост нового президента», не приняли. За документ проголосовали 218 депутатов при 226 необходимых. Сегодня, 25 февраля, было проведено повторное голосование.

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Решение о продлении полномочий главы Украины Владимира Зеленского в качестве президента «до вступления на пост нового президента», принятое со второй попытки, напоминает «рыбу второй свежести». Такое мнение выразил бывший депутат Верховной Рады и член движения «Другая Украина» Владимир Олейник. «Во-первых, рыбы второй свежести не бывает. А вот это постановление напоминает рыбу второй свежести. <...> Я когда проанализировал голосование, то, во-первых, против была фракция Порошенко в полном составе. Она не участвовала в голосовании. И многие не голосовали и даже были против из фракции „Слуга народа“», — заявил Олейник. Его слова передает РИА Новости. Олейник отметил, что на прошедшем голосовании присутствовало всего 244 депутата, в то время как фракция «Слуга народа» насчитывает 235 членов. Он подчеркнул, что значительная часть депутатов, включая всю фракцию экс-президента Петра Порошенко (внесен в российский список террористов и экстремистов), которая не участвовала в голосовании. Экс-депутат назвал непринятие постановления с первого раза на фоне присутствия европейских лидеров и еврокомиссаров полной конфузией. По словам Олейника, для повторного голосования депутатов буквально «согнали». «Согнали [депутатов в Верховную Раду]. Кого уголовными делами, кого угрозами и так далее. Где кому деньги заплатили», — заявил он. По мнению Олейника, на фоне изменений в международной политике и заявлений Трампа, многие депутаты осознали, что Зеленский утратил поддержку, и начали дистанцироваться от него. Он считает, что проведение голосования под давлением не изменит текущую ситуацию. Ранее на Украине провели голосование для принятия постановления о продлении полномочий Владимира Зеленского в качестве президента «до вступления на пост нового президента», не приняли. За документ проголосовали 218 депутатов при 226 необходимых. Сегодня, 25 февраля, было проведено повторное голосование.
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