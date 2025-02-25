Рада проголосовала за продление полномочий Зеленского

Депутаты Рады проголосовали за продление полномочий Владимира Зеленского на посту президента страны
Верховная Рада Украины проголосовала за продление президентских полномочий украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в telegram-канале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.