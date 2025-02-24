Верховная рада не смогла продлить президентство Зеленского

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В Раде выступили против работы Зеленского на посту президента
В Раде выступили против работы Зеленского на посту президента Фото:

Верховная рада Украины провалила голосование за продолжение работы Владимира Зеленского в качестве президента страны. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

«Заявление Верховной рады о поддержке демократии на Украине провалилось», — написал Железняк в своем telegram-канале. Он уточнил, что за постановление проголосовали 218 депутатов при 226 необходимых, что не позволило одобрить документ.

В самом постановлении говорилось о необходимости продолжения исполнения Зеленским своих полномочий до вступления на пост новоизбранного президента. Кроме того, ситуацию комментировал и другой депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен РФ в список террористов и экстремистов), который подчеркнул, что на голосовании также присутствовали европейские наблюдатели. 

Президентские полномочия Зеленского истекли еще 20 мая 2024 года. Однако выборы не проводились из-за военного положения в стране. Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что легитимность Зеленского закончилась, и юридически он не может подписывать никакие документы по конфликту.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о падении рейтинга Зеленского до 4% и призвал к выборам для участия в переговорах. Он также назвал украинского лидера диктатором за отказ от выборов, передает «Царьград». Сам Зеленский подчеркнул, что готов оставить пост ради мира на Украине, передает 360.ru.

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Верховная рада Украины провалила голосование за продолжение работы Владимира Зеленского в качестве президента страны. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк. «Заявление Верховной рады о поддержке демократии на Украине провалилось», — написал Железняк в своем telegram-канале. Он уточнил, что за постановление проголосовали 218 депутатов при 226 необходимых, что не позволило одобрить документ. В самом постановлении говорилось о необходимости продолжения исполнения Зеленским своих полномочий до вступления на пост новоизбранного президента. Кроме того, ситуацию комментировал и другой депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен РФ в список террористов и экстремистов), который подчеркнул, что на голосовании также присутствовали европейские наблюдатели.  Президентские полномочия Зеленского истекли еще 20 мая 2024 года. Однако выборы не проводились из-за военного положения в стране. Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что легитимность Зеленского закончилась, и юридически он не может подписывать никакие документы по конфликту. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о падении рейтинга Зеленского до 4% и призвал к выборам для участия в переговорах. Он также назвал украинского лидера диктатором за отказ от выборов, передает «Царьград». Сам Зеленский подчеркнул, что готов оставить пост ради мира на Украине, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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