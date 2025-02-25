Пермских инженеров зовут работать в Сибирь за зарплату в 500 тысяч

Пермяков приглашают поработать инженером по бурению на нефтегазовых месторождениях Сибири. За работу вахтовым методом обещают платить до 530 тысяч рублей в месяц на руки. Требуется опыт работы от двух лет в сопровождении процесса бурения скважин.
«Вакансия: инженер по бурению. Зарплата: от 350 000 до 530 000 рублей на руки за 42 рабочих дня. Итоговая зарплата зависит от опыта и результатов технического собеседования. Работа вахтами 42/21 или 30/30 на нефтегазовых месторождениях: Западная Сибирь, Тимано-Печора, Восточная Сибирь», — указано в описании вакансий на сайте объявлений по поиску работы HeadHunter.
Работодатель предлагает программу обучения новым технологиям, возможность работать над уникальными проектами в различных регионах, перспективы для дальнейшего профессионального и карьерного развития. Присутствует расширенный социальный пакет: полис ДМС для сотрудника и ближайших членов семьи, а также дополнительные виды страхования.
В обязанности соискателя входит инженерно-технологическое сопровождение процесса бурения горизонтальных и наклонно-направленных скважин, взаимодействие с представителями заказчиков на всех этапах, подготовка и контроль работы оборудования. Необходимо соблюдение высоких стандартов в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.
Ранее URA.RU сообщало, что пермяков зовут сортировать сухпайки в Нижний Новгород. За смену можно заработать от 6 000 рублей, или 180 тысяч рублей в месяц.
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