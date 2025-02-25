В Ревде дети массово поступают в больницу с отравлением

В больницу Ревды поступили семь детей с кишечной инфекцией
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, поликлиника, бсмп, медицина, больница
Дети якобы могли отравиться в заведениях общепита Фото:

В детскую поликлинику Ревды (Свердловская область) якобы поступили минимум семь детей с симптомами кишечной инфекции, информация об этом появилась в местных СМИ. Официальных комментариев от горбольницы и Роспотребнадзора пока нет.

«Сегодня, 25 февраля, утром в WhatsApp нам прислали сообщение о массовом заражении детей, якобы, в трех точках общепита в Ревде. Автор пишет, что в детскую поликлинику и инфекционное отделение „массово поступают дети с признаками кишечной инфекции“», — пишет «Ревда-инфо».

По данным издания, одного ребенка госпитализировали, а остальных отпустили домой. На звонок URA.RU в приемной главврача и регистратуре детской поликлиники не ответили. Ответ от регионального Роспотребнадзора ожидается.

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В детскую поликлинику Ревды (Свердловская область) якобы поступили минимум семь детей с симптомами кишечной инфекции, информация об этом появилась в местных СМИ. Официальных комментариев от горбольницы и Роспотребнадзора пока нет. «Сегодня, 25 февраля, утром в WhatsApp нам прислали сообщение о массовом заражении детей, якобы, в трех точках общепита в Ревде. Автор пишет, что в детскую поликлинику и инфекционное отделение „массово поступают дети с признаками кишечной инфекции“», — пишет «Ревда-инфо». По данным издания, одного ребенка госпитализировали, а остальных отпустили домой. На звонок URA.RU в приемной главврача и регистратуре детской поликлиники не ответили. Ответ от регионального Роспотребнадзора ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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