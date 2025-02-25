В Ревде дети массово поступают в больницу с отравлением

В больницу Ревды поступили семь детей с кишечной инфекцией

25 февраля 2025 в 18:19 Размер текста - 17 +

Дети якобы могли отравиться в заведениях общепита Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В детскую поликлинику Ревды (Свердловская область) якобы поступили минимум семь детей с симптомами кишечной инфекции, информация об этом появилась в местных СМИ. Официальных комментариев от горбольницы и Роспотребнадзора пока нет. «Сегодня, 25 февраля, утром в WhatsApp нам прислали сообщение о массовом заражении детей, якобы, в трех точках общепита в Ревде. Автор пишет, что в детскую поликлинику и инфекционное отделение „массово поступают дети с признаками кишечной инфекции“», — пишет «Ревда-инфо». По данным издания, одного ребенка госпитализировали, а остальных отпустили домой. На звонок URA.RU в приемной главврача и регистратуре детской поликлиники не ответили. Ответ от регионального Роспотребнадзора ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В детскую поликлинику Ревды (Свердловская область) якобы поступили минимум семь детей с симптомами кишечной инфекции, информация об этом появилась в местных СМИ. Официальных комментариев от горбольницы и Роспотребнадзора пока нет. «Сегодня, 25 февраля, утром в WhatsApp нам прислали сообщение о массовом заражении детей, якобы, в трех точках общепита в Ревде. Автор пишет, что в детскую поликлинику и инфекционное отделение „массово поступают дети с признаками кишечной инфекции“», — пишет «Ревда-инфо». По данным издания, одного ребенка госпитализировали, а остальных отпустили домой. На звонок URA.RU в приемной главврача и регистратуре детской поликлиники не ответили. Ответ от регионального Роспотребнадзора ожидается.