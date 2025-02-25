В Ревде дети массово поступают в больницу с отравлением

В детскую поликлинику Ревды (Свердловская область) якобы поступили минимум семь детей с симптомами кишечной инфекции, информация об этом появилась в местных СМИ. Официальных комментариев от горбольницы и Роспотребнадзора пока нет.
«Сегодня, 25 февраля, утром в WhatsApp нам прислали сообщение о массовом заражении детей, якобы, в трех точках общепита в Ревде. Автор пишет, что в детскую поликлинику и инфекционное отделение „массово поступают дети с признаками кишечной инфекции“», — пишет «Ревда-инфо».
По данным издания, одного ребенка госпитализировали, а остальных отпустили домой. На звонок URA.RU в приемной главврача и регистратуре детской поликлиники не ответили. Ответ от регионального Роспотребнадзора ожидается.
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