Свердловский экс-борец с коррупцией дал показания на бывшего главу налоговой

Полковник Дьяков дал СК фактуру против экс-начальника свердловской УФНС

26 февраля 2025 в 08:51 Размер текста - 17 +

Андрей Дьяков заключил сделку со следствием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело свердловского полковника Дьякова Бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков, арестованный по обвинению в получении крупной взятки и превышении полномочий, дал показания на бывшего главу регионального управления Федеральной налоговой службы Сергея Логинова. Об этом URA.RU рассказали два источника, погруженные в тему. «Дьяков подписал досудебное соглашение, по которому дал показания на Логинова», — поделился один из собеседников. Оперативно связаться с адвокатом отставного офицера не удалось. Агентство готово предоставить защите возможность высказаться. Сам Логинов, по слухам, в ноябре 2024-го якобы улетел за границу (по одной из версий, в Дубай), где, предположительно, находится до сих пор. «Статуса в уголовном деле Дьякова у него нет, в розыске он не числится», — добавил второй источник. Оперативно связаться с Логиновым не получилось. Его телефон оказался недоступен. На вопрос корреспондента в мессенджере он пока не ответил. Новость по теме Свердловский экс-борец с коррупцией Дьяков сознался в крупной взятке Под уголовное преследование Дьяков попал в мае 2024-го. Размер инкриминируемой ему взятки — 200 миллионов рублей. Тогда же появились слухи об обысках в доме Логинова (позже в ФНС их опровергли). Затем Логинов ушел в отставку (истек контракт). Считается, что показания на бывшего полицейского дал его товарищ, бизнесмен Алексей Шахмаев («ТТК-Екатеринбург»). Ранее Дьяков заявлял, что Шахмаев оговорил его, чтобы спасти бизнес. Шахмаев и сам находится под следствием. Его, экс-невестку бывшего мэра Аркадия Чернецкого — Анастасию — и строителя Василия Петрова (ООО «Шудья») арестовали в марте прошлого года по обвинению в незаконном возмещении НДС. По версии следствия, они получили крупные налоговые вычеты, предоставив ложные сведения в ФНС. Позднее в уголовном деле появились предприниматель Максим Пузанков (сбежал, был заочно арестован), директор «Мебиуса» Эдуард Кузнецов, владелец компании «Райз» Ольга Котельникова и руководитель ныне ликвидированной фирмы «ЖД-Экспорт» Альбина Чернова. Все, что известно о деле, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков, арестованный по обвинению в получении крупной взятки и превышении полномочий, дал показания на бывшего главу регионального управления Федеральной налоговой службы Сергея Логинова. Об этом URA.RU рассказали два источника, погруженные в тему. «Дьяков подписал досудебное соглашение, по которому дал показания на Логинова», — поделился один из собеседников. Оперативно связаться с адвокатом отставного офицера не удалось. Агентство готово предоставить защите возможность высказаться. Сам Логинов, по слухам, в ноябре 2024-го якобы улетел за границу (по одной из версий, в Дубай), где, предположительно, находится до сих пор. «Статуса в уголовном деле Дьякова у него нет, в розыске он не числится», — добавил второй источник. Оперативно связаться с Логиновым не получилось. Его телефон оказался недоступен. На вопрос корреспондента в мессенджере он пока не ответил. Под уголовное преследование Дьяков попал в мае 2024-го. Размер инкриминируемой ему взятки — 200 миллионов рублей. Тогда же появились слухи об обысках в доме Логинова (позже в ФНС их опровергли). Затем Логинов ушел в отставку (истек контракт). Считается, что показания на бывшего полицейского дал его товарищ, бизнесмен Алексей Шахмаев («ТТК-Екатеринбург»). Ранее Дьяков заявлял, что Шахмаев оговорил его, чтобы спасти бизнес. Шахмаев и сам находится под следствием. Его, экс-невестку бывшего мэра Аркадия Чернецкого — Анастасию — и строителя Василия Петрова (ООО «Шудья») арестовали в марте прошлого года по обвинению в незаконном возмещении НДС. По версии следствия, они получили крупные налоговые вычеты, предоставив ложные сведения в ФНС. Позднее в уголовном деле появились предприниматель Максим Пузанков (сбежал, был заочно арестован), директор «Мебиуса» Эдуард Кузнецов, владелец компании «Райз» Ольга Котельникова и руководитель ныне ликвидированной фирмы «ЖД-Экспорт» Альбина Чернова. Все, что известно о деле, — в сюжете URA.RU.