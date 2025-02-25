В Пермском крае возбуждено уголовное дело после нападения собак на пенсионерку

В Красновишерске Пермского края следователями СК России возбуждено уголовное дело после нападения собак на пожилую женщину. Об этом сообщает telegram-канал следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю.
«Следователями Чердынского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю по факту нападения стаи собак на пожилую женщину возбуждено уголовное дело. Пострадавшая госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщают в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что Индустриальной районный суд Перми обязал местного жителя выплатить крупную сумму компенсации морального вреда местной жительнице и ее несовершеннолетней дочери. Мужчина с таксой стоял у кассы магазина, когда его собака напала на девочку, которая находилась рядом. Ребенка госпитализировали.
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