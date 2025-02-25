В дорожно-транспортном происшествии на участке трассы Сургут — Салехард (323 км) погиб водитель «Газели». Пострадали также два грузовых автомобиля. Движение в сторону Карамовского поста открыли, сообщают в госавтоинспекции.
«Двадцать пятого февраля на 323 км автодороги „Сургут — Салехард“ произошло дорожно -транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей и легкового автомобиля марки „Газель“. В результате ДТП водитель „Газели“ погиб на месте», — сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Ямала».
Обстоятельства аварии выясняются. Авария произошла около 16:00 часов. Движение в сторону Карамовского поста уже открыли.
Ранее сообщалось, что на участке автодороги Сургут — Салехард (в районе Муравленко) произошло крупное ДТП с участием фуры и грузовика. Есть погибший.
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