Погибший в ДТП на трассе между Сургутом и Салехардом был водителем «Газели». Видео

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В ДТП погиб водитель «Газели»
В ДТП погиб водитель «Газели» Фото:

В дорожно-транспортном происшествии на участке трассы Сургут — Салехард (323 км) погиб водитель «Газели». Пострадали также два грузовых автомобиля. Движение в сторону Карамовского поста открыли, сообщают в госавтоинспекции.

«Двадцать пятого февраля на 323 км автодороги „Сургут — Салехард“ произошло дорожно -транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей и легкового автомобиля марки „Газель“. В результате ДТП водитель „Газели“ погиб на месте», — сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Ямала».

Обстоятельства аварии выясняются. Авария произошла около 16:00 часов. Движение в сторону Карамовского поста уже открыли. 

Ранее сообщалось, что на участке автодороги Сургут — Салехард (в районе Муравленко) произошло крупное ДТП с участием фуры и грузовика. Есть погибший. 

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В дорожно-транспортном происшествии на участке трассы Сургут — Салехард (323 км) погиб водитель «Газели». Пострадали также два грузовых автомобиля. Движение в сторону Карамовского поста открыли, сообщают в госавтоинспекции. «Двадцать пятого февраля на 323 км автодороги „Сургут — Салехард“ произошло дорожно -транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей и легкового автомобиля марки „Газель“. В результате ДТП водитель „Газели“ погиб на месте», — сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Ямала». Обстоятельства аварии выясняются. Авария произошла около 16:00 часов. Движение в сторону Карамовского поста уже открыли.  Ранее сообщалось, что на участке автодороги Сургут — Салехард (в районе Муравленко) произошло крупное ДТП с участием фуры и грузовика. Есть погибший. 
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