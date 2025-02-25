Как работают зимники на Ямале и что важно знать водителям

В ЯНАО функционируют пять зимних автодорог
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Зимники - основные транспортные артерии Ямала зимой (архивное фото)
Зимники - основные транспортные артерии Ямала зимой (архивное фото) Фото:

На Ямале зимники (зимние автодороги) являются основными транспортными артериями в осенне-зимне-весенний период. Ежегодно в округе подготавливают три региональных и десять муниципальных зимников, которые связывают населенные пункты и играют основную роль в доставке продовольствия и грузов. Помимо этого, по зимним дорогам идет доставка оборудования на нефтегазовые месторождения.

Как готовят зимники

Для безопасного движения по зимнику необходима толщина льда в 30 сантиметров. При промерзании до 60 сантиметров на зимник допускают технику до 30 тонн. Въезды на зимнюю дорогу оборудуются контрольно-пропускными пунктами, знаками, информационными стендами и снежными заграждениями.

В каких случаях закрывают зимники

Зимники закрывают для всех видов транспорта при сильных снегопадах, метелях, тумане и при недостаточной видимости. Движение ограничивают, если температура опускается ниже 40 градусов. При дневной температуре выше -10 градусов, транспорту массой до 3,5 тонн запрещен проезд с 08:00 до 20:00.

Что запрещено водителям на зимнике

Водителям категорически запрещается нарушать скорость на зимнике, съезжать с оборудованной проезжей части и выезжать на закрытые участки зимних дорог. Недопустим въезд на зимник с превышением допустимого тоннажа транспорта.

Где узнать о состоянии зимника

Для получения информации о работе и статусе зимников в Ямало-Ненецком автономном округе водителям доступна интерактивная карта, которая регулярно обновляется. На карте указаны телефоны КПП, допустимая скорость, время открытия движения и виды разрешенного транспорта.

Какие зимники открыты в ЯНАО

На сегодняшний день в округе действуют девять зимников. Один открыт полностью, четыре открыты с ограничениями, четыре зимних дороги закрыты.

  • Ледовая переправа через реку Обь автомобильной дороги Салехард-Лабытнанги. Открыта для всех видов транспорта;
  • Автомобильная дорога Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги (в границах ЯНАО). Открыты с ограничением четыре участка зимника;
  • Автомобильная дорога Коротчаево - Красноселькуп с мостовым переходом через реку Пур. Закрыто движение, в том числе зимник;
  • Автомобильная дорога Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале. Дорога, включая участок зимника Аксарка - Салемал, закрыта;
  • Автомобильная дорога Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале. Дорога, включая участок зимника Салемал - Панаевск закрыта;
  • Автомобильная дорога Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале. Дорога, включая участок зимника Панаевск - Яр-Сале, закрыта.

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На Ямале зимники (зимние автодороги) являются основными транспортными артериями в осенне-зимне-весенний период. Ежегодно в округе подготавливают три региональных и десять муниципальных зимников, которые связывают населенные пункты и играют основную роль в доставке продовольствия и грузов. Помимо этого, по зимним дорогам идет доставка оборудования на нефтегазовые месторождения. Как готовят зимники Для безопасного движения по зимнику необходима толщина льда в 30 сантиметров. При промерзании до 60 сантиметров на зимник допускают технику до 30 тонн. Въезды на зимнюю дорогу оборудуются контрольно-пропускными пунктами, знаками, информационными стендами и снежными заграждениями. В каких случаях закрывают зимники Зимники закрывают для всех видов транспорта при сильных снегопадах, метелях, тумане и при недостаточной видимости. Движение ограничивают, если температура опускается ниже 40 градусов. При дневной температуре выше -10 градусов, транспорту массой до 3,5 тонн запрещен проезд с 08:00 до 20:00. Что запрещено водителям на зимнике Водителям категорически запрещается нарушать скорость на зимнике, съезжать с оборудованной проезжей части и выезжать на закрытые участки зимних дорог. Недопустим въезд на зимник с превышением допустимого тоннажа транспорта. Где узнать о состоянии зимника Для получения информации о работе и статусе зимников в Ямало-Ненецком автономном округе водителям доступна интерактивная карта, которая регулярно обновляется. На карте указаны телефоны КПП, допустимая скорость, время открытия движения и виды разрешенного транспорта. Какие зимники открыты в ЯНАО На сегодняшний день в округе действуют девять зимников. Один открыт полностью, четыре открыты с ограничениями, четыре зимних дороги закрыты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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