В Тюмени и пригороде временно отключат электричество

В Тюмени 27 и 28 февраля отключат электричество в некоторых микрорайонах и СНТ. Это сделают в рамках подключения обновленных кабельных линий к распределительному пункту. Об этом рассказали в пресс-службе компании «Россети Тюмень».
«В ходе работ энергетики выполнят подключение обновленных кабельных линий „Поток-1“ и „Поток-2“ к распределительному пункту 10 кВ. <...> Для безопасности персонала при проведении технических мероприятий будет вводиться режим временного ограничения электроснабжения», — сообщили в пресс-службе.
27 февраля отключат электричество в 20-ти СНТ. Среди них СО «Автомобилист», «Автоприбор-1», «Березняки», «Виктория-1», «Гвоздика», «Золотая осень-1»,»Иволга», «Лаванда» и других. 28 февраля ограничения коснутся жителей микрорайонов ММС и Казарово, а также СНТ «Березняки».
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