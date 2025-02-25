В Челябинске арестовали главу села и депутата, зверски убивших женщину. Видео

25 февраля 2025 в 19:46 Размер текста - 17 +

Суд отправил в СИЗО главу Рымника Дмитрия Рудского и его подельников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Обвиняемые в жестоком убийстве односельчанки глава Рымникского сельского поселения Брединского района Дмитрий Рудский, а также депутат Александр Брухаль и его сын Андрей арестованы. Эту информацию подтвердили URA.RU в управлении СКР по Челябинской области. «Судом по ходатайствам следователя регионального СКР в отношении троих обвиняемых избраны меры пресечения. Они заключены под стражу до 24 апреля 2025 года», — пояснили в пресс-службе ведомства. Предварительно, трое мужчин пьяными ворвались 23 февраля в дом 46-летней 46-летней Гульназы Валеевой. Они выволокли ее из помещения и, после пыток и издевательств, убили. Сброшенное в овраг тело женщины обнаружили полицейские, которым она успела позвонить перед тем, как была похищена. Стражи порядка прошли по следам колес автомобиля, в багажнике которого увезли жертву. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обвиняемые в жестоком убийстве односельчанки глава Рымникского сельского поселения Брединского района Дмитрий Рудский, а также депутат Александр Брухаль и его сын Андрей арестованы. Эту информацию подтвердили URA.RU в управлении СКР по Челябинской области. «Судом по ходатайствам следователя регионального СКР в отношении троих обвиняемых избраны меры пресечения. Они заключены под стражу до 24 апреля 2025 года», — пояснили в пресс-службе ведомства. Предварительно, трое мужчин пьяными ворвались 23 февраля в дом 46-летней 46-летней Гульназы Валеевой. Они выволокли ее из помещения и, после пыток и издевательств, убили. Сброшенное в овраг тело женщины обнаружили полицейские, которым она успела позвонить перед тем, как была похищена. Стражи порядка прошли по следам колес автомобиля, в багажнике которого увезли жертву.