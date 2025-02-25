В Челябинске арестовали главу села и депутата, зверски убивших женщину. Видео

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Изменение меры пресечения Павлу Ходоровскому. Челябинск, приговор, арест, приставы, суд
Суд отправил в СИЗО главу Рымника Дмитрия Рудского и его подельников Фото:

Обвиняемые в жестоком убийстве односельчанки глава Рымникского сельского поселения Брединского района Дмитрий Рудский, а также депутат Александр Брухаль и его сын Андрей арестованы. Эту информацию подтвердили URA.RU в управлении СКР по Челябинской области.

«Судом по ходатайствам следователя регионального СКР в отношении троих обвиняемых избраны меры пресечения. Они заключены под стражу до 24 апреля 2025 года», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Предварительно, трое мужчин пьяными ворвались 23 февраля в дом 46-летней 46-летней Гульназы Валеевой. Они выволокли ее из помещения и, после пыток и издевательств, убили. Сброшенное в овраг тело женщины обнаружили полицейские, которым она успела позвонить перед тем, как была похищена. Стражи порядка прошли по следам колес автомобиля, в багажнике которого увезли жертву.

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Обвиняемые в жестоком убийстве односельчанки глава Рымникского сельского поселения Брединского района Дмитрий Рудский, а также депутат Александр Брухаль и его сын Андрей арестованы. Эту информацию подтвердили URA.RU в управлении СКР по Челябинской области. «Судом по ходатайствам следователя регионального СКР в отношении троих обвиняемых избраны меры пресечения. Они заключены под стражу до 24 апреля 2025 года», — пояснили в пресс-службе ведомства. Предварительно, трое мужчин пьяными ворвались 23 февраля в дом 46-летней 46-летней Гульназы Валеевой. Они выволокли ее из помещения и, после пыток и издевательств, убили. Сброшенное в овраг тело женщины обнаружили полицейские, которым она успела позвонить перед тем, как была похищена. Стражи порядка прошли по следам колес автомобиля, в багажнике которого увезли жертву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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