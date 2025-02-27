Топ-10 мест, где с размахом отпраздновать Масленицу в Москве

Празднование Масленицы в Москве в 2025 году будет ярким. Улицы города украсят фигурками соломенных Маслениц, появятся арт-объекты, фотозоны и ярмарки. Главные мероприятия состоятся в столице 1 и 2 марта. В выходные дни будут работать музеи, парки, усадьбы и заповедники. URA.RU собрало топ-10 мест в Москве, где можно весело отпраздновать Масленицу.
Масленица на открытых площадках Москвы
Манежная площадь
В течение всей праздничной недели гости и жители столицы смогут посетить сказочный лес и Город мастеров. Там их будут ждать знакомые с детства персонажи: Василиса Прекрасная, Иван-царевич и обитатели Берендеева царства. Всем желающим покажут работу настоящей кузницы и проведут интересные мастер-классы.
Тверская площадь
Помимо народных гуляний, гости могут посетить масленичные торговые ряды, оформленные в тематическом стиле. Зона у фонтана при этом будет стилизована под купеческую гостиную под открытым небом.
Городская ферма на ВДНХ
Для гостей предусмотрены разнообразные развлечения: от театрализованных представлений и дегустаций блюд местных производителей до традиционных народных игр. Помимо этого, организаторы запланировали серию мастер-классов, на которых участники смогут научиться создавать текстильные куклы и русские метелки, а также узнают тонкости изготовления пряжи.
1 марта шеф-повара фермы намерены установить новый рекорд, приготовив самую высокую стопку блинов за десятилетнюю историю мероприятия. В этот же день для посетителей будет организовано захватывающее файер-шоу, добавляющее ярких красок в праздничную атмосферу мероприятия.
2 марта в 16:00 на территории фермы пройдет традиционное сжигание чучела и тематическое масленичное представление.
Адрес: Проспект Мира, 119, строение 45
Дата: 1 и 2 марта
Детский парк «Фили»
В заключительный день Масленицы в парке «Фили» состоится семейное мероприятие, включающее народные забавы, конкурсные развлечения и традиционные хороводы. В этот день для посетителей парка выступят различные народные коллективы и фольклорные ансамбли. Также гостям будет предложена возможность насладиться блинами под горячие напитки.
Адрес: 2-й Сетуньский проезд, дом 3
Дата: 2 марта
Широкая Масленица в «Измайлово»
Гостей ожидает уникальная экскурсия, в ходе которой можно познакомиться с историческими уголками здания. В рамках программы каждый участник получит возможность самостоятельно изготовить чучело для Масленицы. Далее предусмотрен просмотр интерактивного представления с участием Петрушки, что позволит гостям ближе ознакомиться с традициями этого праздника. Завершится мероприятие чаепитием, на котором будут поданы традиционные блины с вареньем.
Адрес: городок им. Баумана, 2, стр. 14 (м. «Партизанская»).
Дата: с 8 февраля по 15 марта
Широкая Масленица в «Царицыно»
В течение определенного времени императорская резиденция преобразится в центр празднования. Там будут организованы традиционные русские народные гуляния.
В роли ведущих выступят женщины-селянки, которые поделятся знаниями о древних и интересных традициях празднования Масленицы. Они подробно расскажут о значении каждого дня масленичной недели и примут активное участие в проведении народных игр и развлечений вместе с посетителями.
Адрес: ул. Дольская, 1 (м. «Царицыно» или «Орехово»).
Дата: с 18 февраля до 9 марта.
Масленица в кинопарке «Москино»
На территории Соборной площади кинопарка будут организованы забавные состязания на мягких копьях. Также для посетителей запланирован интересный квест под названием «Странное дело о пропавших коровах». Перед гостями выступят фольклорные ансамбли.
Посетители найдут увлекательные аттракционы для всех возрастов. Одним из них станет «Печь-кормилица», где участникам предложат переносить чугунки, используя специальные хваты. Другой аттракцион, «Петушиные бои», предложит гостям испытать свои силы в дуэлях, используя мягкие биты или подушки, при этом необходимо будет удерживать равновесие, стоя на узком бревне.
Празднование будет организовано в трех различных зонах, каждая из которых символизирует глиняную, деревянную и соломенную игрушки. В каждой зоне гости смогут ознакомиться с разнообразными типами игрушек и погрузиться в атмосферу радостного и беззаботного детства.
Адрес: Троицкий административный округ, Краснопахорский район, квартал № 107, улица Лиозновой.
Дата: 1 и 2 марта
Усадьба Васильчиковых
В Москве одним из центральных мест празднования Масленицы станет усадьба Васильчиковых. Посетителям представится возможность ознакомиться с традиционными народными обрядами и участвовать в различных играх, характерных для этого праздника. Кроме того, для гостей будет организован мастер-класс по созданию тематических сувениров. Завершится мероприятие чаепитием, в ходе которого всем будут предложены горячие блины.
Адрес: улица Большая Никитская, дом 46
Дата: 24 февраля — 2 марта
Масленица в музее-усадьбе «Мураново»
В Мураново можно полностью погрузиться в атмосферу традиционного празднования Масленицы. Посетители смогут принять участие в старинных русских народных играх на открытом воздухе, а также в пении и танцах. Программа мероприятия включает в себя выступления местных фольклорных ансамблей, шумную ярмарку, представляющую народные ремесла, а также исторические реконструкции.
Кроме того, организованы творческие мастер-классы, катание на лошадях и собаках породы хаски, экскурсии в тематических и исторических костюмах. Также гости смогут насладиться чаем с традиционными блинами и пирогами, а также другими развлечениями.
Адрес: Пушкинский районе, д. Мураново
Дата: 1 и 2 марта
Масленица в культурном центре «Внуково»
Здесь состоятся праздничные гулянья «Широкая Масленица». Для гостей подготовили русские народные игры, среди которых ручеек и горелки, а также эстафеты и хороводы. Можно будет послушать русские народные песни, посмотреть хореографические номера. Кроме того, посетителям предложат раскрасить фигурку Масленицы, поиграть в настольные игры, сделать куколку-оберег. Вход свободный.
Адрес: ул. Большая Внуковская, д. 6.
Дата: 2 марта
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