Масленичная неделя 2025: что можно и нельзя делать

Масленица — один из самых радостных и веселых праздников на Руси. Ее традиционно отмечают за неделю до начала Великого поста. В 2025 году Масленичная неделя продлится с 24 февраля по 2 марта. О значениях каждого дня Масленичной недели и том, как правильно есть блины — в материале URA.RU.
Когда празднуют Масленицу в 2025 году
Масленичная неделя в 2025 году начнется в понедельник, 24 февраля, и продлится до воскресенья, 2 марта. С 3 марта православные верующие вступят в многодневный и строгий Великий пост.
История праздника Масленицы
Празднование Масленицы на Руси имеет давние традиции. Изначально этот праздник связывали с днем весеннего равноденствия и языческими обрядами. На Масленицу проводили зиму и встречали приход весны. Наши предки обращались с молитвами к Ярилу — богу солнца и плодородия, а также к Велесу — богу, покровительствующему скоту, земле и лесам.
Предшественником Масленицы на Руси считается праздник Комоедица, посвященный поклонению медвежьему богу Кому. Существовала традиция, согласно которой первые блины, выпеченные на Масленицу, относили в лес и оставляли на пнях. Ими угощали медведей, просыпающихся после зимней спячки.
В древности продолжительность празднования составляла две недели — по семь дней до и после равноденствия. Однако после принятия христианства продолжительность торжеств была сокращена до одной недели из-за совпадения с Великим постом. В результате Масленицу стали отмечать в последнюю неделю перед началом поста.
Традиции Масленицы 2025
Праздничные застолья и гулянья — главные традиции Масленицы. В течение семи дней люди стремились не только насытиться перед началом Великого поста, но и насладиться развлечениями. Для этого они сооружали снежные крепости и горки, устраивали катки, навещали друг друга, катались на санях и устраивали песенные гулянья.
Во время этих праздников проводились разнообразные ритуалы, направленные на то, чтобы символически победить зиму и обеспечить богатый урожай, а также благосклонное отношение приходящей весны. Одной из известных обычаев было сжигание соломенного чучела, также называемого Масленицей. В начале масленичной недели это чучело встречали и угощали, а в последний день его сжигали на костре. Пепел сгоревшего чучела затем закапывали в полях в надежде на удачный урожай.
С течением времени первоначальное языческое значение этих традиций угасло, хотя обычаи сохранились. Таким примером является обряд сжигания чучела, который сегодня является символом прощания с зимой и встречи весны, а не жертвоприношением ради плодородия земли и обильного урожая.
Масленичная неделя 2025
Масленичная неделя делится на два этапа. Первая половина, с понедельника по среду, известна как Узкая Масленица. Вторая начинается с четверга и заканчивается воскресеньем и называется Широкая Масленица.
В течение первых трех дней недели принято уделять внимание домашним и хозяйственным работам, активно готовясь к предстоящим развлечениям, которые запланированы на оставшуюся часть недели. Каждый день Масленицы связан с определенными традициями и обрядами.
Понедельник: встреча
В первый день Масленицы сооружали снежные крепости и горки. В это же время изготавливали чучело, символизирующее уходящую зиму, которое затем провозили по улицам, символически встречая праздник. В этот день свекор и свекровь отправляли невестку навестить ее родных, а вечером присоединялись к ней, чтобы обсудить детали предстоящих торжеств. При этом уже начиналась выпечка блинов, первый из которых традиционно предназначался для нуждающихся.
Вторник: заигрыши
Во второй день праздничной недели традиционно устраивали смотрины, на которых женихи выбирали невест и сватались к ним. Если семьи договаривались о браке, то свадьбу играли сразу после Пасхи.
Среда: лакомка
В этот день столы были переполнены разнообразными угощениями. Зять посещал дом тещи, чтобы угоститься блинами. В каждой семье существовал уникальный рецепт блинов, который тщательно хранился и передавался по материнской линии. В тесто могли быть добавлены самые неожиданные ингредиенты, включая картофель или манную крупу, что делало каждый рецепт по-своему особенным.
Четверг: разгул
С наступлением широкой Масленицы прекращались повседневные дела и устраивались развлечения: хороводы, традиционные песни, катания на санях, кулачные бои, игры в снежки, также разводили костры и совершали прыжки через огонь. Особенно значимым событием первого дня праздника было нападение и захват снежных укреплений, что являлось центральным элементом празднования.
Пятница: тещины вечерки
Второй день широкой Масленицы проводили с семьей. В этот раз в гости к зятю приходила уже теща.
Суббота: золовкины посиделки
Этот день посвящали родственникам мужа. Молодые невестки приглашали в гости сестер своих мужей, а также других родственников.
Воскресенье: Прощеное воскресенье
В последний день масляничной недели люди просили прощения друг у друга за причиненные обиды за последний год. Также этот день является последним перед постом, когда можно употреблять непостные продукты. Все оставшиеся после празднования продукты следует либо съесть, либо отдать нуждающимся.
В случае отсутствия такой возможности оставшуюся пищу сжигают, поскольку допустить ее порчу считается дурным знаком. В дневное время народ обычно посещает баню, а вечером собирается на городской площади для торжественного сожжения чучела Масленицы.
Как правильно есть блины
Традиционно блины едят со сметаной, маслом, соленой рыбой, колбасой, красной икрой, вареньем, сгущенкой, шоколадной пастой или медом. Все добавки делают блины по-праздничному вкусными, рассказал заведующий кафедрой диетологии РОСБИОТЕХа, доктор медицинских наук Алексей Березников. При этом он отметил, что многие люди боятся располнеть на масленичной неделе.
«Первый совет, который можно дать — не ешьте блины каждый день помногу. Дайте себе возможность праздника на Широкую Масленицу в четверг и на Прощеное воскресенье. Съедайте не более 2-3 блинов за время приема пищи», — рассказал эксперт.
Он посоветовал высококалорийные добавки заменить на менее калорийные. Например, можно есть блины с творогом и ягодами, кашей с овощами, нежирной рыбой или нежирным мясом. «Чтобы составить для себя наиболее оптимальный рацион на масленицу, необходимо изучить таблицу с гликемическим индексом продуктов и взять рецепты, наиболее полезные для своего здоровья», — рассказал специалист.
Что нельзя делать на Масленицу
Во время Широкой Масленицы можно только готовить еду, от остальных дел по дому лучше отказаться. В это время обязательно нужно пускать в дом всех гостей, поделавши прийти к вам. Причем принимать их нужно в чистом доме с богатым столом. Также запрещается резать ножом блины. Наши предки верили, что это может навлечь беду в дом. Также не рекомендуется в этот период есть мясо.
Что можно делать на Масленицу
В масленичную неделю нужно ходить в гости и самим угощать друзей и родственников. Нужно принимать участие в массовых гуляниях и избегать уныния. В этот период рекомендуется почтить память умерших родственников. Также важно просить прощения у близких людей, чтобы к Великому посту освободить душу от обид.
Приметы на Масленицу
Мороз перед праздником обещает теплое лето, а дождь — обилие грибов осенью. Множество сосулек и пасмурное воскресенье сулят богатый урожай и успех. Плохая погода в Прощеное воскресенье предвещает теплую и ясную весну.
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