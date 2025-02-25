Политолог Орлов назвал самые протестные регионы страны

На выборах-2025 будет восемь протестных регионов
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Политолог Дмитрий Орлов выделил регионы с высоким уровнем протеста
Политолог Дмитрий Орлов выделил регионы с высоким уровнем протеста Фото:

Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов назвал восемь предвыборных регионов, где фиксируется протестный потенциал. Он озвучил список во время круглого стола, который проводил Фонд развития гражданского общества (ФоРГО). 

«Среди субъектов, где в 2025 году пройдут выборы в законодательные собрания, можно выделить территории с протестным потенциалом выше среднего. Это республика Коми, Калужская, Костромская, Курганская, Новосибирская и Рязанская области», — сообщил эксперт. 

Орлов также выделил умеренно-протестные регионы. Среди них — Воронежская, Магаданская и Рязанская области. К управляемым или «патерналистским» регионам политолог отнес Белгородскую область и ЯНАО. 

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Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов назвал восемь предвыборных регионов, где фиксируется протестный потенциал. Он озвучил список во время круглого стола, который проводил Фонд развития гражданского общества (ФоРГО).  «Среди субъектов, где в 2025 году пройдут выборы в законодательные собрания, можно выделить территории с протестным потенциалом выше среднего. Это республика Коми, Калужская, Костромская, Курганская, Новосибирская и Рязанская области», — сообщил эксперт.  Орлов также выделил умеренно-протестные регионы. Среди них — Воронежская, Магаданская и Рязанская области. К управляемым или «патерналистским» регионам политолог отнес Белгородскую область и ЯНАО. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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