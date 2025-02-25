Политолог Орлов назвал самые протестные регионы страны

Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов назвал восемь предвыборных регионов, где фиксируется протестный потенциал. Он озвучил список во время круглого стола, который проводил Фонд развития гражданского общества (ФоРГО).
«Среди субъектов, где в 2025 году пройдут выборы в законодательные собрания, можно выделить территории с протестным потенциалом выше среднего. Это республика Коми, Калужская, Костромская, Курганская, Новосибирская и Рязанская области», — сообщил эксперт.
Орлов также выделил умеренно-протестные регионы. Среди них — Воронежская, Магаданская и Рязанская области. К управляемым или «патерналистским» регионам политолог отнес Белгородскую область и ЯНАО.
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