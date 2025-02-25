В ХМАО житель взял кредит на беременную подругу, оставив ее с долгом в миллион рублей

Житель Нижневартовска (ХМАО) обманом взял кредит на свою беременную знакомую и оставил ее с долгом в 1,3 миллиона рублей. Полиция возбудила уголовное дело.
«[Знакомый] набрал на меня два кредита в Сбере и благополучно перевёл себе на счет. И я узнала об этом только спустя примерно две недели», — написала вартовчанка в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
Мужчина жаловался девушке на то, что ему срочно нужны деньги и попросил ее телефон чтобы проверить, кредит на какую сумму она смогла бы оформить. Она доверяла знакомому и отдала ему гаджет, он оформил займ, однако подруге своей сказал, что ничего не получилось. Позже вартовчанка обнаружила, что на ней висит долг в 1,3 миллиона рублей. Ее товарищ некоторое время обещал погасить кредит, но так и не сделал этого.
Девушка также написала, что она носит ребенка и на нервной почве у нее едва не случился выкидыш. Недавно ее выписали из перинатального центра.
В итоге пострадавшая обратилась в полицию. В пресс-службе УМВД URA.RU прокомментировали, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «кража».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!