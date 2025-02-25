В ХМАО житель взял кредит на беременную подругу, оставив ее с долгом в миллион рублей

Полиция ХМАО возбудила дело на жителя, взявшего кредит на беременную подругу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вартовчанин оставил знакомую с долгом более миллиона рублей
Вартовчанин оставил знакомую с долгом более миллиона рублей Фото:

Житель Нижневартовска (ХМАО) обманом взял кредит на свою беременную знакомую и оставил ее с долгом в 1,3 миллиона рублей. Полиция возбудила уголовное дело.

«[Знакомый] набрал на меня два кредита в Сбере и благополучно перевёл себе на счет. И я узнала об этом только спустя примерно две недели», — написала вартовчанка в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Мужчина жаловался девушке на то, что ему срочно нужны деньги и попросил ее телефон чтобы проверить, кредит на какую сумму она смогла бы оформить. Она доверяла знакомому и отдала ему гаджет, он оформил займ, однако подруге своей сказал, что ничего не получилось. Позже вартовчанка обнаружила, что на ней висит долг в 1,3 миллиона рублей. Ее товарищ некоторое время обещал погасить кредит, но так и не сделал этого.

Девушка также написала, что она носит ребенка и на нервной почве у нее едва не случился выкидыш. Недавно ее выписали из перинатального центра.

В итоге пострадавшая обратилась в полицию. В пресс-службе УМВД URA.RU прокомментировали, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «кража».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Нижневартовска (ХМАО) обманом взял кредит на свою беременную знакомую и оставил ее с долгом в 1,3 миллиона рублей. Полиция возбудила уголовное дело. «[Знакомый] набрал на меня два кредита в Сбере и благополучно перевёл себе на счет. И я узнала об этом только спустя примерно две недели», — написала вартовчанка в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Мужчина жаловался девушке на то, что ему срочно нужны деньги и попросил ее телефон чтобы проверить, кредит на какую сумму она смогла бы оформить. Она доверяла знакомому и отдала ему гаджет, он оформил займ, однако подруге своей сказал, что ничего не получилось. Позже вартовчанка обнаружила, что на ней висит долг в 1,3 миллиона рублей. Ее товарищ некоторое время обещал погасить кредит, но так и не сделал этого. Девушка также написала, что она носит ребенка и на нервной почве у нее едва не случился выкидыш. Недавно ее выписали из перинатального центра. В итоге пострадавшая обратилась в полицию. В пресс-службе УМВД URA.RU прокомментировали, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «кража».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...