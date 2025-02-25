Подозреваемые в нападении на генконсульство помещены под стражу

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Подозреваемые в совершении нападения на консульство РФ заключены под стражу
Подозреваемые в совершении нападения на консульство РФ заключены под стражу Фото:
новость из сюжета
В консульстве РФ во Франции прогремел взрыв

Двое мужчин, которые подозреваются в нападнении на генконсульство России во Франции, помещены под стражу. Об этом сообщили в городской прокуратуре.

«Прокуратура Марселя подтверждает задержание двоих совершеннолетних граждан и их помещение под стражу», — передает ТАСС заявление ведомства. Первому мужчине 48 лет, второму — 59. 

В понедельник 24 февраля в Марселе неизвестные бросили в сад консульства РФ коктейли Молотова. Позже в МИД России подчеркнули, что инцидент «имеет все признаки теракта». Об этом писал MK.RU.

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Двое мужчин, которые подозреваются в нападнении на генконсульство России во Франции, помещены под стражу. Об этом сообщили в городской прокуратуре. «Прокуратура Марселя подтверждает задержание двоих совершеннолетних граждан и их помещение под стражу», — передает ТАСС заявление ведомства. Первому мужчине 48 лет, второму — 59.  В понедельник 24 февраля в Марселе неизвестные бросили в сад консульства РФ коктейли Молотова. Позже в МИД России подчеркнули, что инцидент «имеет все признаки теракта». Об этом писал MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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