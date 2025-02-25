Зеленский в годовщину начала СВО пожелал скорый мир

В честь третьей годовщины начала СВО президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил партнеров Киева за предоставленную помощь. По его словам, поддержка союзников позволит быстро добиться справедливого мира.
«Я благодарю всех, кто был действительно принципиален в такой день — день третьей годовщины начала [конфликта]. Мы на Украине ценим, что наши партнеры готовы не только продолжать поддержку нашего государства, нашего народа, но и наращивать ее, чтобы мы могли быстро достичь мира — честного мира», — написал Зеленский в своем telegram-канале.
Ранее президент Украины заявил о готовности уйти в отставку. По его словам, он пойдет на этот шаг, если это поможет положить конец внутреннему конфликту в стране.
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