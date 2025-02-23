Зеленский собрался в отставку, США и Россия готовятся к переговорам: главное об СВО на 23 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей готовности подать в отставку в случае, если это поспособствует прекращению внутреннего политического конфликта в стране. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков сообщил о предстоящих переговорах между Россией и Соединенными Штатами. Встреча состоится на следующей неделе. Главное об СВО на 23 февраля — в материале URA.RU.
Зеленский заявил, что не обижается на обвинения Трампа в диктатуре
Президент Украины, которого американский лидер Дональд Трамп ранее назвал «диктатором без выборов», заявил, что не чувствует обиды по поводу слов президента США. В то же время он подчеркнул, что эту характеристику нельзя считать комплиментом. По словам украинского лидера, он обиделся бы на такие заявления, только если бы они соответствовали действительности.
Новые переговоры России и США пройдут на следующей неделе
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о намеченных на конец следующей недели переговорах между Россией и Соединенными Штатами. Они будут посвящены решению вопросов, вызывающих напряженность в двусторонних отношениях. Рябков добавил, что встреча состоится на уровне директоров департаментов внешнеполитических ведомств обеих стран.
Зеленский заявил о готовности покинуть пост
Зеленский выразил готовность уйти в отставку, если это поможет положить конец внутреннему конфликту в стране. Он также добавил, что готов пойти на этот шаг, если он обеспечит вступление Украины в НАТО.
Спецпосланник Трампа сделал заявление о сделке по достижению мира на Украине
Соглашение о восстановлении мира на Украине может быть достигнуто в ближайшее время, сообщил специальный представитель президента США Стивен Уиткофф. В рамках переговоров в Саудовской Аравии были подготовлены проекты стамбульских соглашений, которые, по мнению Уиткоффа, могут послужить основой для мирного договора.
Швейцария готовится отправить своих военных на Украину
Швейцария рассматривает возможность отправки своих военнослужащих для участия в международной миротворческой миссии на украинской территории. О такой перспективе можно будет говорить после получения официального запроса от украинского правительства и парламента, сообщил командующий Вооруженными силами Швейцарии Томас Зюссли.
ВСУ четыре раза за сутки пытались контратаковать Курскую область
Военные подразделения группировки «Север» успешно отразили четыре попытки контратак Вооруженных Сил Украины в Курской области, нанеся значительные ущербы украинским войскам, сообщило Минобороны РФ. Удары нанесены по подразделениям ВСУ, включая одну бригаду тяжелой механизации, пять механизированных бригад, мотопехотную бригаду, штурмовую бригаду, две десантно-штурмовые бригады, две бригады территориальной обороны и два штурмовых полка.
Первые лица РФ поздравили бойцов с Днем Защитника Отечества
Президент России Владимир Путин выразил искренние поздравления по случаю 23 февраля ветеранам, личному составу и гражданскому персоналу Вооруженных Сил Российской Федерации. Особую благодарность он адресовал участникам специальной военной операции, назвав их главными героями в День Защитника Отечества.
Премьер-министр Михаил Мишустин особо выразил признательность тем, кто с преданностью служит России, обеспечивая ее безопасность. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин присоединился к поздравлениям, выразив уважение тем, кто проявляет любовь к России и остается верным стране в трудные времена.
Американских военных на Украине больше не будет
Американские военные больше не будут дислоцироваться на территории Украины, заявил министр обороны США Пит Хегсет в интервью для телеканала Fox News. В ходе беседы он также отметил значительный объем военной помощи, предоставленной Украине со стороны Соединенных Штатов.
Конфликт на Украине заставил НАТО пересмотреть методы ведения боевых действий
Конфликт на Украине стимулировал пересмотр подходов к ведению боевых действий, акцентируя внимание на необходимости разработки и производства массового количества бюджетного одноразового вооружения. Такие выводы сделали представители стран НАТО. В беседе с Business Insider министр обороны Швеции Пол Йонсон выразил мнение, что союзникам следует отдать приоритет инвестициям в разработку технологий для беспилотных летательных аппаратов.
Российские войска освободили Улаклы и Новоандреевку в ДНР
Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска установили контроль над селами Улаклы и Новоандреевка в Донецкой Народной Республике. Солдаты 39-й гвардейской мотострелковой бригады воинской группы «Восток» организовали эвакуацию местных жителей из села Улаклы, передает «Пятый канал». Около десяти человек были успешно эвакуированы из зоны конфликта и перевезены в безопасное место.
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