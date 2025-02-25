В России посчитали сторонников смертной казни по поколениям

Большинство россиян поддерживают идею возвращения смертной казни. Согласно результатам исследования, проведенного в феврале 2025 года, за высшую меру наказания выступило 49% опрошенных, в основном это пожилые люди. 26% за сохранение моратория на ее применение, остальные — против. Соответствующие данные опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«Среди представителей „поколения застоя“ (родившихся в период с 1948 по 1967 год) за смертную казнь высказались 62%. В то время как среди младших миллениалов мораторий на ее применение поддерживают 35%. Среди зумеров же преобладают сторонники полной отмены смертной казни — 39%», — пишет РБК со ссылкой на данные ВЦИОМ.
Также, согласно опросу, 26% россиян считают, что следует сохранить нынешний мораторий на применение смертной казни. А 15% выступают за полную отмену этого вида наказания.
Как сообщало URA.RU ранее, по словам кандидата на должность главы Верховного суда Елены Подносовой, снятие моратория на смертную казнь в России является вопросом изменения Конституции страны. Она добавила, что исполнение этого вопроса будет происходить согласно решению законодателей.
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