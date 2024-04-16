Кандидат на должность главы Верховного суда высказалась о возвращении смертной казни

Подносова: возвращение смертной казни является вопросом изменения Конституции

16 апреля 2024 в 14:59 Размер текста - 17 +

Подносова (на фото) считает, что смертная казнь как мера наказания не вернется в России Фото: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации/http://council.gov.ru Снятие моратория на смертную казнь в России является вопросом изменения Конституции страны. Об этом сообщила кандидат на должность главы Верховного суда Елена Подносова. «Я думаю, что это вопрос изменения Конституции, а это ваши полномочия [законодателей]», — передает РИА Новости слова Подносовой. Она добавила, что исполнение этого вопроса будет происходить, согласно решению законодателей. Также кандидат на должность главы Верховного суда отметила, что ее мнение по этому поводу совпадает с мнением экс-председателя ВС Вячеслава Лебедева. Он высказывался о невозможности возвращения смертной казни в России. Общественная палата (ОП) России не будет обсуждать возвращение смертной казни в стране. Секретарь ОП Лидия Михеева отметила, что возращение к такой практике считается варварством, в ОП не хотят вернуться к этому. Ранее кандидатуру Подносовой на пост председателя Верховного суда одобрил профильный комитет Совета Федерации. Решение приняли единогласно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Снятие моратория на смертную казнь в России является вопросом изменения Конституции страны. Об этом сообщила кандидат на должность главы Верховного суда Елена Подносова. «Я думаю, что это вопрос изменения Конституции, а это ваши полномочия [законодателей]», — передает РИА Новости слова Подносовой. Она добавила, что исполнение этого вопроса будет происходить, согласно решению законодателей. Также кандидат на должность главы Верховного суда отметила, что ее мнение по этому поводу совпадает с мнением экс-председателя ВС Вячеслава Лебедева. Он высказывался о невозможности возвращения смертной казни в России. Общественная палата (ОП) России не будет обсуждать возвращение смертной казни в стране. Секретарь ОП Лидия Михеева отметила, что возращение к такой практике считается варварством, в ОП не хотят вернуться к этому. Ранее кандидатуру Подносовой на пост председателя Верховного суда одобрил профильный комитет Совета Федерации. Решение приняли единогласно.