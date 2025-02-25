В Тюменской области усилят защиту ТЭК от терактов и диверсий БПЛА

В Тюменской области в ближайшее время будут приняты меры для усиления защиты объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) от терактов и диверсий, совершаемых с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такое поручение на заседании региональной Антитеррористической комиссии дал губернатор региона Александр Моор.
«Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание региональной Антитеррористической комиссии… Александр Моор подчеркнул, что необходимо принять меры по дальнейшему усилению защиты объектов ТЭК от терактов и диверсий, совершаемых с применением БПЛА», — написано в telegram-канале информационного центра регионального правительства.
Моор подчеркнул, что такая мера необходима для обеспечения безопасности жителей Тюменской области. Именно поэтому абсолютно все требования в сфере антитеррористической защищенности объектов должны выполняться в полном объеме и в установленные сроки.
Ранее URA.RU писало, что на жителя Тюмени завели уголовное дело за призывы к терроризму и экстремизму в соцсетях. За преступление ему грозит наказание сроком до семи лет.
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