Украинцы начали менять свое отношение к России и киевским властям. Если раньше они желали своей стране победы и ненавидели РФ, то сейчас все больше людей ждут поражения для своей родины и хотят попасть на «Ноев Ковчег». Такое мнение выразил украинский продюсер Юрий Бардаш.
«То есть у людей, которые были всем сердцем, всей душой за Украину, пелена спала... Всё больше спрашивают, как попасть на Ноев ковчег. Я три года назад об этом говорил. А мне в ответ смеялись. Но они просто не понимали на самом деле, что такое Россия. И насколько это райское место на планете. Сейчас мы потихонечку всё это понимаем», — рассказал Бардаш в интервью «Царьграду».
Он также отметил, что его известный на Украине друг, который с начала СВО поддерживал украинскую армию, после попадания в руки сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата) и их попытки мобилизовать его начал ненавидеть свою страну. «И я просто слышу эту ненависть в нём: „Я желаю полного поражения Украине!“ То есть у людей, которые были всем сердцем, всей душой за Украину, пелена спала», — заключил Бардаш.
Уехавшие в США украинцы хотят получить российское гражданство, когда Киев потребовал постановки на учет призывников, уехавших за рубеж. Информацию об этом ранее распространило Генконсульство РФ в Нью-Йорке.
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