«Пелена спала»: продюсер Бардаш раскрыл изменившиеся настроения на Украине

Продюсер Бардаш: украинцы начали понимать, что Россия стала райским местом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бардаш считает, что он обязан и российскому государству, и русскому народу
Бардаш считает, что он обязан и российскому государству, и русскому народу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинцы начали менять свое отношение к России и киевским властям. Если раньше они желали своей стране победы и ненавидели РФ, то сейчас все больше людей ждут поражения для своей родины и хотят попасть на «Ноев Ковчег». Такое мнение выразил украинский продюсер Юрий Бардаш.

«То есть у людей, которые были всем сердцем, всей душой за Украину, пелена спала... Всё больше спрашивают, как попасть на Ноев ковчег. Я три года назад об этом говорил. А мне в ответ смеялись. Но они просто не понимали на самом деле, что такое Россия. И насколько это райское место на планете. Сейчас мы потихонечку всё это понимаем», — рассказал Бардаш в интервью «Царьграду».

Он также отметил, что его известный на Украине друг, который с начала СВО поддерживал украинскую армию, после попадания в руки сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата) и их попытки мобилизовать его начал ненавидеть свою страну. «И я просто слышу эту ненависть в нём: „Я желаю полного поражения Украине!“ То есть у людей, которые были всем сердцем, всей душой за Украину, пелена спала», — заключил Бардаш.

Уехавшие в США украинцы хотят получить российское гражданство, когда Киев потребовал постановки на учет призывников, уехавших за рубеж. Информацию об этом ранее распространило Генконсульство РФ в Нью-Йорке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинцы начали менять свое отношение к России и киевским властям. Если раньше они желали своей стране победы и ненавидели РФ, то сейчас все больше людей ждут поражения для своей родины и хотят попасть на «Ноев Ковчег». Такое мнение выразил украинский продюсер Юрий Бардаш. «То есть у людей, которые были всем сердцем, всей душой за Украину, пелена спала... Всё больше спрашивают, как попасть на Ноев ковчег. Я три года назад об этом говорил. А мне в ответ смеялись. Но они просто не понимали на самом деле, что такое Россия. И насколько это райское место на планете. Сейчас мы потихонечку всё это понимаем», — рассказал Бардаш в интервью «Царьграду». Он также отметил, что его известный на Украине друг, который с начала СВО поддерживал украинскую армию, после попадания в руки сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата) и их попытки мобилизовать его начал ненавидеть свою страну. «И я просто слышу эту ненависть в нём: „Я желаю полного поражения Украине!“ То есть у людей, которые были всем сердцем, всей душой за Украину, пелена спала», — заключил Бардаш. Уехавшие в США украинцы хотят получить российское гражданство, когда Киев потребовал постановки на учет призывников, уехавших за рубеж. Информацию об этом ранее распространило Генконсульство РФ в Нью-Йорке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...