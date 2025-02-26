В России количество ПВЗ Ozon и Wildberries захотели урегулировать

В России разработают новые антимонопольные требования для таких крупных маркетплейсов, как Ozon и Wildberries, а также установят критерии для идентификации крупных платформ. Такое поручение получила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ.
«ФАС должна проработать ограничения для крупных платформ в вопросах приоритетного продвижения собственных товаров маркетплейсов, количества пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и размера инвестиций в скидки и акции. Такое решение было принято 20 февраля на заседании подкомиссии, которую курирует вице-премьер Дмитрий Григоренко», — сообщили «Ведомости» со ссылкой на собственный источник.
Эти меры направлены на предотвращение злоупотреблений на рынке электронной коммерции и создание равных условий для всех участников. Законопроект доработают в ближайшее время.
Как сообщало URA.RU ранее, ряд маркетплейсов выступили против обязательной регистрации через «Госуслуги». Такое требование, по заявлениям их представителей, может снизить количество иностранных товаров на российских онлайн-рынках и в то же время облегчить условия для иностранных маркетплейсов.
Закон о платформенной экономике сейчас находится в России в стадии разработки. Он касается законодательного регулирования работы маркетплейсов, агрегаторов, сайтов бронирования и доставок еды. Передать проект закона на рассмотрение в Госдуму планируют весной.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.