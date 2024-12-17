В России поменяют правила игры для маркеплейсов

В России поменяют правила игры для маркетплейсов, агрегаторов услуг и сервисов бронирования. Об этом в открытом диалоге «100 вопросов о будущем России» в национальном центре «Россия» 17 декабря рассказал заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. Новый закон не позволит монополистам задирать цены в одностороннем порядке и искоренит потребительский экстремизм, уверены эксперты URA.RU.
«Сегодня цифровые платформы — это уже сложившаяся и устойчивая бизнес-модель, которая не только встроилась в общую канву рынка, но и подстегивает его развитие, — сказал Дмитрий Григоренко. — Тем не менее, этот быстро растущий сегмент рынка сталкивается с рядом противоречий. Например, есть проблема регулирования качества продажи товаров и услуг, сфера сталкивается со случаями мошенничества и обмана граждан».
Диалог ведущей шоу «100 вопросов о будущем России» Ольги Ушаковой и вице-премьера строился на основе вопросов, которые ранее поступили от жителей разных регионов. Темы касались развития портала Госуслуг, борьбы с кибермошенничеством, перспектив использования искусственного интеллекта и будущего цифровых платформ. Затронули и растущие масштабы телефонного мошенничества, и меры государства и операторов связи для защиты абонентов. Среди них — маркировка звонков от юридических лиц, которые должны автоматически определяться на экране абонента и внедрение систем блокировки мошеннических действий.
Центральной темой стал закон о «платформенной» экономике, который сегодня находится в стадии разработки. Григоренко пояснил, что речь идет о законодательном регулировании работы маркетплейсов, агрегаторов, сайтов бронирования и доставок еды. Передать проект закона на рассмотрение в Госдуму планируют весной.
Сейчас законопроект обсуждается с представителями бизнес-сообщества, уточнил вице-премьер. В частности, вопросы проверки продавцов на маркетплейсах при помощи специального реестра, наличия сертификатов и лицензий, в также обязанности предоставлять доступ к информации о товаре или оказываемой услуге. Законопроект включает меры борьбы с кибермошенничеством, дипфейками и недобросовестными участниками рынка.
Инициатива должна защитить интересы людей, которые могут быть как потребителями сайтов-маркетплейсов, так и поставщиками для них, поясняет гендиректор АНО «Цифровые платформы», экс-директор по проектной деятельности Института развития интернета Арсений Щельцин. «Цифровые платформы сегодня — наиболее перспективная бизнес-модель. Она объединяет поставщиков услуг, сервисов товаров и огромное количество потребителей по разным категориям. За счет платформы оптимизируются издержки, и потребитель может получать товар дешевле.
Но риски и угрозы кроются в том, что маркетплейсы становятся монополистами определенных секторов или целых рынков. А этот статус провоцирует платформы на доминирующее поведение. Когда нет других конкурентов, агрегатор в любой момент может повысить цены и крупные игроки часто это практикуют».
В качестве примера эксперт приводит работу агрегаторов такси. Сам сервис вызова такси не является перевозчиком и не несет ответственности за жизнь и здоровье клиентов. По сути, пассажира везет не организация, а таксист, который часто является физлицом. Но и водители тоже нуждаются в гарантиях и защите, поскольку сейчас агрегатор вправе подвергать их штрафам.
Платформы-монополисты могут некорректно выстраивать взаимоотношения с пользователями и потребителями. Например, без предупреждения менять правила сотрудничества в одностороннем порядке: корректируя правила оплаты, добавляя штрафы. От таких действий страдают и поставщики услуг, и потребители, потому что они платят больше планируемого или недополучают ожидаемой выгоды. Новый закон должен решить и эти проблемы, продолжает Арсений Щельцин.
С тем, что новое платформенное законодательство должно защитить многих россиян, согласен интернет-омбудсмен при президенте РФ Дмитрий Мариничев. По его мнению, новые правила игры систематизируют и улучшат баланс интересов сторон. Требуется защитить производителей, поставщиков, посредников, участвующих в поставках товаров и услуг. Сегодня сплошь и рядом можно встретить потребительский экстремизм. Например, пользователи маркетплейсов нередко возвращают заказанные ранее товары, подменяя оригиналы некачественными подделками.
«Маркеплейсы — это продукты новых рынков, которые пришли в нашей жизнь с развитием технологий. И раз платформенные решения становятся основными каналами дистрибуции товаров и услуг, их нужно приводить в соответствие с законодательством, — рассказал URA.RU Дмитрий Мариничев. — Это актуально как для прямых поставок товаров и услуг, так и для цепочек добавленной стоимости. Рынок большой и нуждается в регулировании».
С точки зрения налогов государство должно выиграть, добавляет Дмитрий Мариничев. «Если правила игры будут определены, их справедливое исполнение налажено, то нахождение в рамках этих правил будет приносить доход и людям, и бюджету», — резюмировал интернет-омбудсмен.
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