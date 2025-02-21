WB и Avito возмутились требованию регистрации продавцов на «Госуслугах»

Требование о регистрации продавцов на платформе «Госуслуги» может снизить количество иностранных товаров на российских онлайн-рынках и в то же время облегчить условия для иностранных маркетплейсов. Об этом рассказали в объединенной компании Wildberries и Russ.
«Принятие этой нормы приведет к резкому сокращению предложения иностранных товаров на российских площадках и создаст преференции для иностранных маркетплейсов», — передает сообщение пресс-службы РБК. В интернет-сервисе Avito сообщили, что часть пользователей в таком случае может перейти на другие площадки.
Обязанность идентификации через «Госуслуги» коснется только крупных маркетплейсов и может осложнить продажу для обычных пользователей. Представители платформ отметили, что многие иностранные продавцы не смогут пройти верификацию, а новая мера может вынудить пользователей искать менее безопасные каналы для продаж. Wildberries и Avito готовы к обсуждению с властями, чтобы найти более уравновешенные решения, учитывающие интересы всех сторон.
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