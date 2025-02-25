В Кургане весной 2025 года уровень воды в реке Тобол прогнозируется выше нормы на один метр, но вероятность наводнения оценивается всего в 15%. Об этом сообщил метеоролог-любитель Илья Винштейн.
«Максимальный уровень Тобола в Кургане составит 570 см, погрешность 120 см. Верхняя граница прогноза 690 см. Высота реки будет на 1 метр выше нормы. Вода начинает выходить на пойму при 630 см. Неблагоприятное явление начинается после 700 см, а опасное явление — 850 см. На шоссе Тюнина вода заходит после 720 см», — рассказал в прогнозе Винштейн. Данные он опубликовал в своем личном блоге.
В конце февраля уровень Тобола в Кургане был 55 см, что на 82 см выше, чем год назад. В селе Звериноголовское высота реки 240 см, что на 29 см выше, чем в 2024 году на эту же дату. Это указывает на повышенную водность Тобола, которая связана с весенним наводнением и летними дождями, подчеркнул Винштейн. Он добавил, что к началу марта общая ситуация на территории водосборного бассейна Тобола значительно лучше, чем год назад. 25 февраля средняя высота снежного покрова 28 см, что в пределах нормы. Это значение на 16 см ниже, чем в 2024 году.
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