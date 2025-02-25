25 февраля 2025

В Кургане появился первый оцифрованный прогноз по уровню воды в реке Тобол. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повторение наводнения маловероятно
Повторение наводнения маловероятно Фото:

В Кургане весной 2025 года уровень воды в реке Тобол прогнозируется выше нормы на один метр, но вероятность наводнения оценивается всего в 15%. Об этом сообщил метеоролог-любитель Илья Винштейн.

«Максимальный уровень Тобола в Кургане составит 570 см, погрешность 120 см. Верхняя граница прогноза 690 см. Высота реки будет на 1 метр выше нормы. Вода начинает выходить на пойму при 630 см. Неблагоприятное явление начинается после 700 см, а опасное явление — 850 см. На шоссе Тюнина вода заходит после 720 см», — рассказал в прогнозе Винштейн. Данные он опубликовал в своем личном блоге.

В конце февраля уровень Тобола в Кургане был 55 см, что на 82 см выше, чем год назад. В селе Звериноголовское высота реки 240 см, что на 29 см выше, чем в 2024 году на эту же дату. Это указывает на повышенную водность Тобола, которая связана с весенним наводнением и летними дождями, подчеркнул Винштейн. Он добавил, что к началу марта общая ситуация на территории водосборного бассейна Тобола значительно лучше, чем год назад. 25 февраля средняя высота снежного покрова 28 см, что в пределах нормы. Это значение на 16 см ниже, чем в 2024 году. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане весной 2025 года уровень воды в реке Тобол прогнозируется выше нормы на один метр, но вероятность наводнения оценивается всего в 15%. Об этом сообщил метеоролог-любитель Илья Винштейн. «Максимальный уровень Тобола в Кургане составит 570 см, погрешность 120 см. Верхняя граница прогноза 690 см. Высота реки будет на 1 метр выше нормы. Вода начинает выходить на пойму при 630 см. Неблагоприятное явление начинается после 700 см, а опасное явление — 850 см. На шоссе Тюнина вода заходит после 720 см», — рассказал в прогнозе Винштейн. Данные он опубликовал в своем личном блоге. В конце февраля уровень Тобола в Кургане был 55 см, что на 82 см выше, чем год назад. В селе Звериноголовское высота реки 240 см, что на 29 см выше, чем в 2024 году на эту же дату. Это указывает на повышенную водность Тобола, которая связана с весенним наводнением и летними дождями, подчеркнул Винштейн. Он добавил, что к началу марта общая ситуация на территории водосборного бассейна Тобола значительно лучше, чем год назад. 25 февраля средняя высота снежного покрова 28 см, что в пределах нормы. Это значение на 16 см ниже, чем в 2024 году. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...