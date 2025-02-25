В ХМАО запустят низкоорбитальные спутники, чтобы определять заснеженность дворов

В ХМАО запустят систему низкоорбитальных спутников. Такая мера поможет подавать качественный интернет в любой населенный пункт региона. Благодаря этому дорожные службы смогут внедрить искусственный интеллект во все свое оборудование и определять заснеженность дворов. Об этом сообщил заместитель губернатора Югры Павел Ципорин.
«В Югре постоянно повышают качество обслуживания и возможностей на портале Госуслуги, увеличивается количество IT-стойбищ, внедряется искусственный интеллект. Например, в медицине, дорожно-транспортной системе и даже уборке снега — это когда оборудование само определяет насколько заснежены дворы… Федерация, в свою очередь, запускает проект о низкоорбитальных спутниках. То есть, будет целая система низкоорбитальных спутников, которые в любую точку смогут подать качественный интернет, где бы этот населенный пункт не находился», — рассказал Ципорин «Югра-ТВ».
Сейчас власти ХМАО обсуждают с Мицифры возможность получить одними из первых такое оборудование. Такие комплексы уже работают в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске, однако необходимо подать качественный интернет и в труднодоступные населенные пункты. Это решение позволит добиться 100% покрытия региона интернетом, сейчас оно составляет 97%.
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