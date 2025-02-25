25 февраля 2025

Тюменская компания стала выпускать в 3,5 раза больше кормов для животных

© Служба новостей «URA.RU»
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«Вита пет» выпускает 280-300 тонн кормов в месяц
«Вита пет» выпускает 280-300 тонн кормов в месяц Фото:

Тюменская компания кормов для животных «Вита пет» нарастила мощности. Сейчас ее объем производства составляет 280-300 тонн в месяц, хотя в ноябре 2024 года он составлял всего 80-90 тонн. Об этом сообщила сооснователь компании Екатерина Мифтахова.

«„Вита пет“ в 3,5 раза нарастила объем производства кормов для собак и кошек... Если в ноябре 2024 года компания выпускала около 80-90 тонн продукции ежемесячно, то сейчас мощность производства составляет 280-300 тонн», рассказала Мифтахова РБК Тюмень.

Основной причиной такого развития стала популяризация марки. Корма покупают напрямую с производства, заказывают на маркетплейсах и подучают доставки в других регионах.

Для таких объемов компания приобрела дополнительную производственную линию. При этом, они собираются и дальше развиваться — сейчас ведется поиск земельного участка для строительства нового цеха.

В Тюменской области сильно дорожают продукты. Так всего за месяц сухие молочные смеси для детей подорожали на 99 рублей, а овощные детские консервы — на 91 рубль.

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Тюменская компания кормов для животных «Вита пет» нарастила мощности. Сейчас ее объем производства составляет 280-300 тонн в месяц, хотя в ноябре 2024 года он составлял всего 80-90 тонн. Об этом сообщила сооснователь компании Екатерина Мифтахова. «„Вита пет“ в 3,5 раза нарастила объем производства кормов для собак и кошек... Если в ноябре 2024 года компания выпускала около 80-90 тонн продукции ежемесячно, то сейчас мощность производства составляет 280-300 тонн», рассказала Мифтахова РБК Тюмень. Основной причиной такого развития стала популяризация марки. Корма покупают напрямую с производства, заказывают на маркетплейсах и подучают доставки в других регионах. Для таких объемов компания приобрела дополнительную производственную линию. При этом, они собираются и дальше развиваться — сейчас ведется поиск земельного участка для строительства нового цеха. В Тюменской области сильно дорожают продукты. Так всего за месяц сухие молочные смеси для детей подорожали на 99 рублей, а овощные детские консервы — на 91 рубль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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