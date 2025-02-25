Тюменская компания стала выпускать в 3,5 раза больше кормов для животных

Тюменская компания кормов для животных «Вита пет» нарастила мощности. Сейчас ее объем производства составляет 280-300 тонн в месяц, хотя в ноябре 2024 года он составлял всего 80-90 тонн. Об этом сообщила сооснователь компании Екатерина Мифтахова.
«„Вита пет“ в 3,5 раза нарастила объем производства кормов для собак и кошек... Если в ноябре 2024 года компания выпускала около 80-90 тонн продукции ежемесячно, то сейчас мощность производства составляет 280-300 тонн», рассказала Мифтахова РБК Тюмень.
Основной причиной такого развития стала популяризация марки. Корма покупают напрямую с производства, заказывают на маркетплейсах и подучают доставки в других регионах.
Для таких объемов компания приобрела дополнительную производственную линию. При этом, они собираются и дальше развиваться — сейчас ведется поиск земельного участка для строительства нового цеха.
В Тюменской области сильно дорожают продукты. Так всего за месяц сухие молочные смеси для детей подорожали на 99 рублей, а овощные детские консервы — на 91 рубль.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!