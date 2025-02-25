В Тюмени снова потеплеет

К вечеру в Тюмени потеплеет до -4
В Тюмени 26 февраля температура воздуха поднимется до -4 градусов. Весь день ожидается облачная погода без ветра, сообщает Обь-Иртышское УГМС.
«В Тюмени 26 февраля температура наружного воздуха составит от -4 до -15 градусов. Облачно, штиль», — написано на сайте.
Потепление ожидается к вечеру. День пройдет без осадков. Влажность воздуха составит 80%.
Актировки в Тюмени
Занятия сегодня у школьников не отменяются. Погодные условия не превышают пороговых значений для объявления актировки.
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