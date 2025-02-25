25 февраля 2025

В Тюмени снова потеплеет

© Служба новостей «URA.RU»
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К вечеру в Тюмени потеплеет до -4
К вечеру в Тюмени потеплеет до -4 Фото:

В Тюмени 26 февраля температура воздуха поднимется до -4 градусов. Весь день ожидается облачная погода без ветра, сообщает Обь-Иртышское УГМС.

«В Тюмени 26 февраля температура наружного воздуха составит от -4 до -15 градусов. Облачно, штиль», — написано на сайте.

Потепление ожидается к вечеру. День пройдет без осадков. Влажность воздуха составит 80%.

Актировки в Тюмени

Занятия сегодня у школьников не отменяются. Погодные условия не превышают пороговых значений для объявления актировки.

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В Тюмени 26 февраля температура воздуха поднимется до -4 градусов. Весь день ожидается облачная погода без ветра, сообщает Обь-Иртышское УГМС. «В Тюмени 26 февраля температура наружного воздуха составит от -4 до -15 градусов. Облачно, штиль», — написано на сайте. Потепление ожидается к вечеру. День пройдет без осадков. Влажность воздуха составит 80%. Актировки в Тюмени Занятия сегодня у школьников не отменяются. Погодные условия не превышают пороговых значений для объявления актировки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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