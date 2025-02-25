В ЯНАО разводятся 86% пар

В 2024 году в ЯНАО 3 274 пары вступили в брак, а 2 812 — развелись. На 100 ямальских свадеб приходится 86 разводов, что больше, чем годом ранее, сообщили в Тюменьстате.
«В январе-декабре 2024 года в округе официально зарегистрировали отношения 3 274 пары, развелись — 2 812 (в январе-декабре 2023 года — 3 826 и 3 039 соответственно). На 100 заключенных браков приходится 86 разводов, против 79 в соответствующем периоде 2023 года», — написано на сайте ведомства.
Еще более печально то, что смертность на Ямале растет, а вот рождаемость падает — в 2024 году на свет появилось 6 648 младенцев (на 0,2% меньше, чем в 2023), а умерло 3 029 людей, включая 23 ребенка до года (на 7,7% больше, чем годом ранее). Естественный прирост населения также снизился на 5,9%, составив 3 029 человек.
За 2024 год в ЯНАО произошло 28 случаев производственных травм с групповым, тяжелым и смертельным исходом. Это на 37,8% меньше, чем годом ранее. Также более, чем в три раза снизилась смертность от производственных травм. За весь 2024 год таких случаев было четыре, а годом ранее — 13.
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