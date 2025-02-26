Экономисты предрекли укрепление рубля до 80 за доллар, но властям придется его ослабить

Экономист Андрей Бархота предполагает, что позитивные новости о возможном завершении украинского конфликта могут способствовать укреплению рубля до 80 за доллар к середине марта. Однако в таком случае власти России могут принять меры, чтобы вернуть курс американской валюты в диапазон 92–95 рублей, создав искусственный спрос на нее.
«Позитивные новости о возможном завершении украинского конфликта могут поддерживать укрепление рубля вплоть до 80 за доллар к середине марта», — отметил Андрей Бархота в разговоре с «Известиями». Однако в случае реализации этого сценария, по его словам, власти будут вынуждены отреагировать и вернуть курс американской валюты в диапазон 92–95 рублей, искусственно сформировав спрос на нее на рынке.
Это связано с тем, что бюджет на 2025 год был составлен с учетом курса 96,5 рубля за доллар. А цены на нефть предусмотрены на уровне 69,7 доллара за баррель Urals, уточнил экономист.
В свою очередь, глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая рассказала журналистам, что укрепление рубля даже на один рубль может привести к сокращению нефтегазовых доходов. Она предрекла падение доходов примерно на 113 миллиардов рублей.
Накануне сообщалось, что курс доллара упал ниже 86 рублей. Этого не случалось с сентября прошлого года. Изменения курса валюты произошло после того, как была согласована резолюция, направленная в Совбез ООН, которую поддержали США и Россия. Центробанк также установил курс доллара ниже 87 рублей, передает RT. Однако справедливый курс отечественной валюты — выше 90 рублей, передает слова аналитиков 360.Ru.
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