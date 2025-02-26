Из-за взрывного роста зарплат в России увеличилось покрытие расходов на пенсии

С 2024 года в России наблюдается увеличение коэффициента покрытия расходов на страховую пенсию по старости за счет взносов работодателей. То есть, работники стали заметно больше оплачивать пенсионных доходы пожилым за счет взрывного роста зарплат. Такие взносы позволили покрыть 86% расходов по сравнению с 75% в 2023 году и 67% в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные отчета Фонда пенсионного и социального страхования.
«В 2024 году взносы работодателей с зарплат работников в части обязательного пенсионного страхования позволили профинансировать 86% расходов на выплату страховой пенсии по старости — против 75% в 2023 году и 67% в 2022-м», — следует из отчета о выполнении бюджета Соцфонда. Его данные афиширует РБК.
Рост коэффициента покрытия в значительной мере обусловлен взрывным ростом зарплат в России, что привело к увеличению объема страховых взносов. «Первый фактор — рост заработных плат, который увеличивает объем поступлений страховых взносов», — отмечает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
Кроме того, на улучшение финансирования пенсий повлияло также снижение числа выходящих на пенсию из-за реформы пенсионной системы и повышения пенсионного возраста. Это позволило части граждан продолжить трудовую деятельность, задерживая момент перехода на пенсию, что также способствует увеличению поступлений от взносов.
В 2024 году в России наблюдалось увеличение числа работающих пенсионеров на 343 тысячи человек, что привело к росту общего числа пенсионеров на 94 тысячи впервые за шесть лет. Это увеличение численности пенсионеров и рост заработных плат способствовали повышению объема страховых взносов, что, в свою очередь, улучшило финансирование пенсий в стране.
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