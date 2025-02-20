Социальный фонд пересчитал пенсионеров

По итогам 2024 года впервые за шесть лет в России увеличилось количество пенсионеров — почти на 100 тысяч человек. Также и количество работающих пенсионеров выросло из-за возврата индексации выплат. Соответствующая информация приводится в данных Социального фонда России (СФР).
«По состоянию на 1 января 2025 года количество пенсионеров на учете в Социальном фонде России (СФР) составило 41,17 млн человек, увеличившись за год на 94 тысяч человек, или 0,2%», — говорится в данных СФР. Информацию передает РБК. Указанная статистика не включает пенсионеров из новых регионов РФ и тех, кто получает пенсии через системы Минобороны, МВД, Следственного комитета и других ведомств силового блока.
Отмечается, что это первый случай роста численности пенсионеров с 2018 года, тогда их количество увеличилось на 361 тысячу человек. После этого наблюдалось ежегодное снижение числа пенсионеров, обусловленное как постепенным повышением пенсионного возраста в рамках пенсионной реформы, начавшейся в 2019 году, так и увеличением смертности в период пандемии COVID-19.
Кроме того, произошел и рост численности официально работающих пенсионеров. В 2024 году их стало больше на 343 тысячи человек, то есть в общем количестве 8,2 млн человек. Численность неработающих пенсионеров по итогам 2024 года, напротив, сократилась — на 248 тысяч человек, до 32,96 млн. Помимо прочего, количество пенсионеров со страховой пенсией по старости в 2024 году практически не изменилось и составило 33,38 млн.
Ранее председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов сообщил, что в РФ размер пенсионных выплат может уменьшиться в 1,5 раза. Это произойдет в том случае, если текущий уровень смертности останется неизменным.
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