В Ханты-Мансийске уровень рождаемости в два раза превышает уровень смертности

Численность постоянного населения Ханты-Мансийска в 2024 году увеличилась на 1,5%, относительно показателей предыдущего года. Основной причиной этого стал уровень рождаемости, превосходящий смертность в два раза. Об этом в своем отчете за 2024 год сообщил глава столицы ХМАО Максим Ряшин.
«Численность постоянного населения города Ханты-Мансийска составляет 113,4 тысяч человек, или 101,5% к уровню 2023 года. Одним из основных показателей увеличения демографического потенциала города является положительный естественный прирост — превышение коэффициента рождаемости над коэффициентом смертности в два раза», — написано в документе.
Средний возраст ханты-мансийцев равен 35 годам. Три этом, 66,8% населения находятся в трудоспособном возрасте. Доля юных горожан составляет 20,7%, доля пенсионеров 12,5%.
В 2024 году самыми популярными именами для детей в Ханты-Мансийске стали Михаил и Софья. По предварительным итогам, всего в городе за год на свет появилось 617 мальчиков и 565 девочек.
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