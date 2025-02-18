18 февраля 2025

В Ханты-Мансийске уровень рождаемости в два раза превышает уровень смертности

© Служба новостей «URA.RU»
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Численность постоянного населения города Ханты-Мансийска составляет 113,4 тысяч человек
Численность постоянного населения города Ханты-Мансийска составляет 113,4 тысяч человек Фото:

Численность постоянного населения Ханты-Мансийска в 2024 году увеличилась на 1,5%, относительно показателей предыдущего года. Основной причиной этого стал уровень рождаемости, превосходящий смертность в два раза. Об этом в своем отчете за 2024 год сообщил глава столицы ХМАО Максим Ряшин.

«Численность постоянного населения города Ханты-Мансийска составляет 113,4 тысяч человек, или 101,5% к уровню 2023 года. Одним из основных показателей увеличения демографического потенциала города является положительный естественный прирост — превышение коэффициента рождаемости над коэффициентом смертности в два раза», — написано в документе.

Средний возраст ханты-мансийцев равен 35 годам. Три этом, 66,8% населения находятся в трудоспособном возрасте. Доля юных горожан составляет 20,7%, доля пенсионеров 12,5%.

В 2024 году самыми популярными именами для детей в Ханты-Мансийске стали Михаил и Софья. По предварительным итогам, всего в городе за год на свет появилось 617 мальчиков и 565 девочек.

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Численность постоянного населения Ханты-Мансийска в 2024 году увеличилась на 1,5%, относительно показателей предыдущего года. Основной причиной этого стал уровень рождаемости, превосходящий смертность в два раза. Об этом в своем отчете за 2024 год сообщил глава столицы ХМАО Максим Ряшин. «Численность постоянного населения города Ханты-Мансийска составляет 113,4 тысяч человек, или 101,5% к уровню 2023 года. Одним из основных показателей увеличения демографического потенциала города является положительный естественный прирост — превышение коэффициента рождаемости над коэффициентом смертности в два раза», — написано в документе. Средний возраст ханты-мансийцев равен 35 годам. Три этом, 66,8% населения находятся в трудоспособном возрасте. Доля юных горожан составляет 20,7%, доля пенсионеров 12,5%. В 2024 году самыми популярными именами для детей в Ханты-Мансийске стали Михаил и Софья. По предварительным итогам, всего в городе за год на свет появилось 617 мальчиков и 565 девочек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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