25 февраля 2025

Массовая авария с троллейбусом в центре Челябинска стала причиной пробки. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло в 05:56 в центре Челябинска
ДТП произошло в 05:56 в центре Челябинска Фото:

Из-за массовой аварии с участием троллейбуса, автомобиля BMW и «ГАЗели» в центре Челябинска утром 26 февраля образовалась огромная пробка. Об этом URA.RU сообщили читатели. Информацию подтвердили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

«Последствия утренней аварии на Алом поле. Образовалась огромная пробка, из-за которой опоздал на работу», — рассказал URA.RU читатель.

Авария с участием троллейбуса, автомобиля BMW и «ГАЗели» произошла в 05:56 около дома №67 по проспекту Ленина. Водитель BMW, пытаясь проехать перекресток на красный свет, столкнулся с «ГАЗелью», а та въехала в троллейбус, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска. Травмы получили водитель иномарки и «ГАЗели».

ГАЗель от удала въехала в троллейбус
ГАЗель от удала въехала в троллейбус
Фото:
Повреждения автомобиля BMW
Повреждения автомобиля BMW
Фото:
Устранение аварии на проспекте Ленина
Устранение аварии на проспекте Ленина
Фото:

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Из-за массовой аварии с участием троллейбуса, автомобиля BMW и «ГАЗели» в центре Челябинска утром 26 февраля образовалась огромная пробка. Об этом URA.RU сообщили читатели. Информацию подтвердили в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «Последствия утренней аварии на Алом поле. Образовалась огромная пробка, из-за которой опоздал на работу», — рассказал URA.RU читатель. Авария с участием троллейбуса, автомобиля BMW и «ГАЗели» произошла в 05:56 около дома №67 по проспекту Ленина. Водитель BMW, пытаясь проехать перекресток на красный свет, столкнулся с «ГАЗелью», а та въехала в троллейбус, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска. Травмы получили водитель иномарки и «ГАЗели».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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