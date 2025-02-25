Из-за массовой аварии с участием троллейбуса, автомобиля BMW и «ГАЗели» в центре Челябинска утром 26 февраля образовалась огромная пробка. Об этом URA.RU сообщили читатели. Информацию подтвердили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
«Последствия утренней аварии на Алом поле. Образовалась огромная пробка, из-за которой опоздал на работу», — рассказал URA.RU читатель.
Авария с участием троллейбуса, автомобиля BMW и «ГАЗели» произошла в 05:56 около дома №67 по проспекту Ленина. Водитель BMW, пытаясь проехать перекресток на красный свет, столкнулся с «ГАЗелью», а та въехала в троллейбус, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска. Травмы получили водитель иномарки и «ГАЗели».
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