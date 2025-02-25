Кровавая Луна появится в небе над Пермским краем

Жители Пермского края смогут наблюдать полное лунное затмение 14 марта. Это явление еще называют кровавой Луной, рассказал преподаватель астрономии, замдиректора Политехнической школы Пермского Политеха (ПНИПУ) Евгений Бурмистров.
«Во время полного лунного затмения, когда Земля встает между Солнцем и Луной, закрывая прямой солнечный свет, наш спутник приобретает насыщенный красноватый оттенок. Это происходит из-за преломления солнечных лучей в земной атмосфере. Часть света, огибая Землю, достигает Луны, при этом короткие волны (синие и фиолетовые) рассеиваются, а длинные (красные и оранжевые) преобладают», — объяснил URA.RU Бурмистров.
Полное лунное затмение будет видно вечером при условии ясной погоды. Для наблюдения за этим явление не нужно какое-либо специальное оборудование. Но, как отмечают эксперты, лучше отъехать от города, чтобы огни мегаполиса не мешали.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!