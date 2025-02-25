Треть личных данных челябинцев к злоумышленникам утекла через мессенджеры

В Челябинской области треть личных данных жителей в 2024 году к злоумышленникам утекла через мессенджеры. Как URA.RU рассказали в пресс-службе группы компаний «Солар», другим каналом утечки информации стала электронная почта.
«Основными каналами утечек данных по вине инсайдеров стали мессенджеры, на которые пришлось 35% от всех инцидентов. На втором месте оказалась корпоративная электронная почта (23%). В 15% случаев утечка информации происходила через публикацию данных в открытых источниках в интернете, облачных хранилищах и на файлообменниках», — пояснили URA.RU в «Ростелекоме».
Далее по частоте инцидентов отмечены съемные носители (12%). Как и файлообменники, они чаще всего использовались со злым умыслом для скачивания клиентских баз и других больших объемов данных. Еще 12% информации утекло при демонстрации экрана третьим лицам во время видеоконференций. Реже всего для хищения конфиденциальных данных злоумышленники использовали печать на принтере (3%).
Согласно данным центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, внутренние угрозы информационной безопасности могут исходить от любого сотрудника, имеющего доступ к конфиденциальным данным. Компаниям следует наладить процессы обучения и периодической аттестации персонала по правилам обработки критической информации. По словам руководителя продукта Solar Dozor холдинга «Солар» Дмитрия Мешавкина, эти меры существенно сократят количество инцидентов, связанных с утечками конфиденциальных данных. Важную роль здесь собеседник URA.RU отвел системам защиты информации класса DLP, которые контролируют передачу конфиденциальных данных и предотвращают их утечки.
Человеческий фактор остался основной причиной увеличения числа скомпрометированных данных. Среди инцидентов 82% было вызвано ошибками сотрудников и лишь 18% стало следствием умышленных действий.
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