Владелец курганского ТВ-канала объяснил, зачем продают долю

В Курганской области ищут инвестора для развития первого круглосуточного телеканала «Инфо 24» в Шадринске. Бизнесменам предлагают выкупить 50-процентную долю. При этом пока никакой речи о продаже телекомпании и смене собственников не идет. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно рассказал один из владельцев и главный редактор местного ТВ-канала Артем Кириенко.
«О закрытии телеканала или смене собственников речи не идет. В связи с новыми возможностями телеканала ищем инвестора в Курганской области. Есть два предложения о покупке 50% доли от иногородних предпринимателей, но наше предпочтение исключительно для местных, региональных инвесторов», — рассказал URA.RU Кириенко.
Он отметил, что руководство телеканала выбирает будущего покупателя доли, а не покупатель выбирает канал или вложение в него денег. «Если руководство ТВ-канала посчитает, что новый учредитель внесет перспективу в развитие канала, то только после этого будет принято решение о продаже. Абы кому канал продаваться не будет», — подчеркнул Кириенко. В Курганской области работает всего лишь два круглосуточных ТВ-канала в Кургане и Шадринске и в перспективе других в нашей области не будет.
Ранее URA.RU писал, что в Шадринске на продажу выставили 50-процентную долю в единственной телевизионной компании города — телеканале «Инфо 24». Он является первым круглосуточным региональным каналом с собственным вещанием. Аудитория ТВ-канала «Инфо 24» составляет 800 тысяч человек. Канал доступен на 22-й кнопке. Телевещание ведется более 13 лет. С 2022 года он получил статус муниципального обязательного общедоступного телеканала Шадринска. Первоначально ТВ-канал имел другое название — «ШАДР-Инфо».
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