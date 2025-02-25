25 февраля 2025

Жители многоэтажки в Челябинске жалуются на резкий запах ацетона в квартирах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сильный запах чувствуется даже не улице, говорят жители дома (архивное фото)
Сильный запах чувствуется даже не улице, говорят жители дома (архивное фото) Фото:

Жители многоэтажки по улице Молодогвардейцев в Челябинске жалуются на резкий удушающий запах ацетона в квартирах. Не исключено, что кто-то из соседей держит нарколабораторию, говорят местные.

«Первый год мы в этой квартире жили замечательно, не было никаких запахов. Потом мы стали ощущать запах ацетона в квартире, подъезде, сейчас уже невозможно даже проветрить комнату — сильный запах чувствуется и на улице», — рассказала Оксана, жительница дома по улице Молодогвардейцев в Челябинске, пишет «Ural Mash».

Запах вызывает отек Квинке у ребенка, химический ожог горла, также тошноту, рвоту. Запахи разные и от каждого своя симптоматика — бывает, что выкручивает ноги или жжет желудок, говорит Оксана.

Женщина подозревает, что соседи на первом этаже держат нарколабораторию. В полицию она обращалась 15-20 раз. Были проведены проверки, но сотрудники ничего не нашли. Запах никуда не делся, а некоторые местные жители уже начали съезжать.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу полиции Челябинска. Ответ будет опубликован после получения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители многоэтажки по улице Молодогвардейцев в Челябинске жалуются на резкий удушающий запах ацетона в квартирах. Не исключено, что кто-то из соседей держит нарколабораторию, говорят местные. «Первый год мы в этой квартире жили замечательно, не было никаких запахов. Потом мы стали ощущать запах ацетона в квартире, подъезде, сейчас уже невозможно даже проветрить комнату — сильный запах чувствуется и на улице», — рассказала Оксана, жительница дома по улице Молодогвардейцев в Челябинске, пишет «Ural Mash». Запах вызывает отек Квинке у ребенка, химический ожог горла, также тошноту, рвоту. Запахи разные и от каждого своя симптоматика — бывает, что выкручивает ноги или жжет желудок, говорит Оксана. Женщина подозревает, что соседи на первом этаже держат нарколабораторию. В полицию она обращалась 15-20 раз. Были проведены проверки, но сотрудники ничего не нашли. Запах никуда не делся, а некоторые местные жители уже начали съезжать. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу полиции Челябинска. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...