Жители многоэтажки в Челябинске жалуются на резкий запах ацетона в квартирах

Жители многоэтажки по улице Молодогвардейцев в Челябинске жалуются на резкий удушающий запах ацетона в квартирах. Не исключено, что кто-то из соседей держит нарколабораторию, говорят местные.
«Первый год мы в этой квартире жили замечательно, не было никаких запахов. Потом мы стали ощущать запах ацетона в квартире, подъезде, сейчас уже невозможно даже проветрить комнату — сильный запах чувствуется и на улице», — рассказала Оксана, жительница дома по улице Молодогвардейцев в Челябинске, пишет «Ural Mash».
Запах вызывает отек Квинке у ребенка, химический ожог горла, также тошноту, рвоту. Запахи разные и от каждого своя симптоматика — бывает, что выкручивает ноги или жжет желудок, говорит Оксана.
Женщина подозревает, что соседи на первом этаже держат нарколабораторию. В полицию она обращалась 15-20 раз. Были проведены проверки, но сотрудники ничего не нашли. Запах никуда не делся, а некоторые местные жители уже начали съезжать.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу полиции Челябинска. Ответ будет опубликован после получения.
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