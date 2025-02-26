Возможность продажи газопровода «Северный поток 2» американскому инвестору в рамках банкротного аукциона можно предотвратить путем национализации объекта и связанных с ним инфраструктур на территории Германии. Об этом заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
«Решением была бы национализация той части „Северного потока 2“, которая находится на немецкой территории», — рассказал Нимайер в разговоре с РИА Новостями. По его словам, только таким образом можно избежать конфискацию газопровода со стороны швейцарского суда.
Нимайер утверждает, что необходимо как можно скорее начать переговоры между президентом России Владимиром Путиным и лидером победившего на выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрихом Мерцем в контексте национализации. Это связано с тем, что контроль над газопроводом должен оставаться в руках России и Германии.
Ранее американский инвестор Стивен Линч обратился к властям США с запросом на разрешение участвовать в возможных аукционах за газопровод «Северный поток — 2». Линч утверждает, что участие американского инвестора в таком проекте могло бы обеспечить Соединенным Штатам значительное влияние на Россию, передает «Царьград».
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