В Германии придумали, как избежать продажи «Северного потока — 2» американцам

Нимайер: национализация «Северного потока — 2» поможет избежать продажи
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Путину и Мерцу необходимо провести переговоры по поводу национализации «Северного потока — 2», отметил Нимайер
Путину и Мерцу необходимо провести переговоры по поводу национализации «Северного потока — 2», отметил Нимайер Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Возможность продажи газопровода «Северный поток 2» американскому инвестору в рамках банкротного аукциона можно предотвратить путем национализации объекта и связанных с ним инфраструктур на территории Германии. Об этом заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Решением была бы национализация той части „Северного потока 2“, которая находится на немецкой территории», — рассказал Нимайер в разговоре с РИА Новостями. По его словам, только таким образом можно избежать конфискацию газопровода со стороны швейцарского суда.

Нимайер утверждает, что необходимо как можно скорее начать переговоры между президентом России Владимиром Путиным и лидером победившего на выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрихом Мерцем в контексте национализации. Это связано с тем, что контроль над газопроводом должен оставаться в руках России и Германии.

Ранее американский инвестор Стивен Линч обратился к властям США с запросом на разрешение участвовать в возможных аукционах за газопровод «Северный поток — 2». Линч утверждает, что участие американского инвестора в таком проекте могло бы обеспечить Соединенным Штатам значительное влияние на Россию, передает «Царьград».

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Возможность продажи газопровода «Северный поток 2» американскому инвестору в рамках банкротного аукциона можно предотвратить путем национализации объекта и связанных с ним инфраструктур на территории Германии. Об этом заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. «Решением была бы национализация той части „Северного потока 2“, которая находится на немецкой территории», — рассказал Нимайер в разговоре с РИА Новостями. По его словам, только таким образом можно избежать конфискацию газопровода со стороны швейцарского суда. Нимайер утверждает, что необходимо как можно скорее начать переговоры между президентом России Владимиром Путиным и лидером победившего на выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрихом Мерцем в контексте национализации. Это связано с тем, что контроль над газопроводом должен оставаться в руках России и Германии. Ранее американский инвестор Стивен Линч обратился к властям США с запросом на разрешение участвовать в возможных аукционах за газопровод «Северный поток — 2». Линч утверждает, что участие американского инвестора в таком проекте могло бы обеспечить Соединенным Штатам значительное влияние на Россию, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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