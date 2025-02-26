Папа, мама, сын и две подельницы: как в Тюмени и Тобольске обчищали ломбарды

Житель Екатеринбурга собрал преступную группу, в которую включил своих жену и сына, а также двух подельниц, и организовал похищение драгоценностей из ломбардов в Тюмени и Тобольске. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. Всех членов банды приговорили к реальным срокам, а организатора не успели — он умер после ухода на СВО.
«Вынесен приговор в отношении участников преступной группы, похищавших ювелирные изделия из ломбардов Тюмени и Тобольска. Ее организовал и возглавлял житель Екатеринбурга. К участию он привлек сына, жену и двух девушек. Специально подготовленные и обученные работе с ювелирными изделиями девушки трудоустраивались в ломбарды, а в указанный организатором день выносили их и передавали другим соучастникам для реализации», — рассказали в прокуратуре.
Деятельность банды продолжалась с осени 2020 года, поймали их в декабре 2023-го. Сумму украденного оценили в более чем семь миллионов рублей.
По итогу первой приговор получила жительница Тобольска, а недавно сроки вынесли другим участникам. Жена главаря получила 4,5 года лишения свободы, его сын — 3,5, одна из продавщиц — три года колонии. А вот самого организатора осудить не успели — мужчина уехал на СВО, а позже умер.
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