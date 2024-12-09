Организатор банды, обчищавшей тюменские ломбарды, сбежал от правосудия в зону СВО

В Тюмени за кражу из ломбардов будут судить преступную группу из Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Банда вынесла из ломбардов Тюмени и Тобольска драгоценностей на семь миллионов рублей
Банда вынесла из ломбардов Тюмени и Тобольска драгоценностей на семь миллионов рублей Фото:

Семья из Екатеринбурга занималась кражей драгоценностей из ломбардов Тюмени и Тобольска. Об этом в своем telegram-канале сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

«По версии следствия, житель Екатеринбурга организовал и возглавил преступную группу в целях хищения ювелирных изделий из ломбардов Тюмени и Тобольска. К участию в противоправных действиях он привлек сына, жену и двух девушек, искавших работу», — говорится в сообщении.

Известно, что девушки устраивались работать в ломбарды, сообщали организатору группы о наличии там драгоценностей, а затем выносили ювелирные изделия и передавали их для последующей продажи. Общая сумма ущерба превысила семь млн рублей. 

В настоящий момент организатор преступной группы подписал контракт с Минобороны РФ, уголовное дело против него приостановлено. Одну из участниц ОПГ ранее осудили в Тобольске. Остальные фигуранты ожидают суда — обвинительное заключение утверждено.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Семья из Екатеринбурга занималась кражей драгоценностей из ломбардов Тюмени и Тобольска. Об этом в своем telegram-канале сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «По версии следствия, житель Екатеринбурга организовал и возглавил преступную группу в целях хищения ювелирных изделий из ломбардов Тюмени и Тобольска. К участию в противоправных действиях он привлек сына, жену и двух девушек, искавших работу», — говорится в сообщении. Известно, что девушки устраивались работать в ломбарды, сообщали организатору группы о наличии там драгоценностей, а затем выносили ювелирные изделия и передавали их для последующей продажи. Общая сумма ущерба превысила семь млн рублей.  В настоящий момент организатор преступной группы подписал контракт с Минобороны РФ, уголовное дело против него приостановлено. Одну из участниц ОПГ ранее осудили в Тобольске. Остальные фигуранты ожидают суда — обвинительное заключение утверждено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...