Организатор банды, обчищавшей тюменские ломбарды, сбежал от правосудия в зону СВО

Семья из Екатеринбурга занималась кражей драгоценностей из ломбардов Тюмени и Тобольска. Об этом в своем telegram-канале сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
«По версии следствия, житель Екатеринбурга организовал и возглавил преступную группу в целях хищения ювелирных изделий из ломбардов Тюмени и Тобольска. К участию в противоправных действиях он привлек сына, жену и двух девушек, искавших работу», — говорится в сообщении.
Известно, что девушки устраивались работать в ломбарды, сообщали организатору группы о наличии там драгоценностей, а затем выносили ювелирные изделия и передавали их для последующей продажи. Общая сумма ущерба превысила семь млн рублей.
В настоящий момент организатор преступной группы подписал контракт с Минобороны РФ, уголовное дело против него приостановлено. Одну из участниц ОПГ ранее осудили в Тобольске. Остальные фигуранты ожидают суда — обвинительное заключение утверждено.
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