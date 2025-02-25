В ХМАО на пожаре погиб человек

В Югорске (ХМАО) утром 26 февраля во время пожара в многоквартирном доме погиб человек. Об этом сообщает мэрия города в своем telegram-канале.
«Сообщение о возгорании поступило в ЕДДС в 06:15 утра. Оперативные службы быстро прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар на площади 15 квадратных метров. Жители подъезда были эвакуированы. Один человек погиб, есть один пострадавший», — сообщает администрация города в telegram-канале «Наш Югорск».
Пожар произошел на улице Таежной Трем семьям пришлось покинуть свои квартиры. Им будет предоставлено временное жилье и материальная помощь. Специалисты обследуют здание и решат, возможно ли его отремонтировать.
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