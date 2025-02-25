25 февраля 2025

В ХМАО на пожаре погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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В Югорске на пожаре погиб человек
В Югорске на пожаре погиб человек Фото:

В Югорске (ХМАО) утром 26 февраля во время пожара в многоквартирном доме погиб человек. Об этом сообщает мэрия города в своем telegram-канале.

«Сообщение о возгорании поступило в ЕДДС в 06:15 утра. Оперативные службы быстро прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар на площади 15 квадратных метров. Жители подъезда были эвакуированы. Один человек погиб, есть один пострадавший», — сообщает администрация города в telegram-канале «Наш Югорск».

Пожар произошел на улице Таежной Трем семьям пришлось покинуть свои квартиры. Им будет предоставлено временное жилье и материальная помощь. Специалисты обследуют здание и решат, возможно ли его отремонтировать.

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В Югорске (ХМАО) утром 26 февраля во время пожара в многоквартирном доме погиб человек. Об этом сообщает мэрия города в своем telegram-канале. «Сообщение о возгорании поступило в ЕДДС в 06:15 утра. Оперативные службы быстро прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар на площади 15 квадратных метров. Жители подъезда были эвакуированы. Один человек погиб, есть один пострадавший», — сообщает администрация города в telegram-канале «Наш Югорск». Пожар произошел на улице Таежной Трем семьям пришлось покинуть свои квартиры. Им будет предоставлено временное жилье и материальная помощь. Специалисты обследуют здание и решат, возможно ли его отремонтировать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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