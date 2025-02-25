25 февраля 2025

Мэр Сургута пообещал построить 15 новых школ

© Служба новостей «URA.RU»
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Школы на 20 000 мест будут построены до 2030 года
Школы на 20 000 мест будут построены до 2030 года Фото:

В Сургуте планируют построить 15 новых школ к началу 2030 года. Об этом объявил глава города Максим Слепов, отчитываясь перед депутатами о проделанной работе за 2024 год.

«В горизонте планирования стратегии и развития Сургута до 2030 года построить 15 новых школ почти на 20 000 мест. А также модернизация социальной инженерной инфраструктуры: ремонт и строительство спортивных и культурных объектов», — сообщил Слепов.

Также мэр города заявил, что в этом году будет установлен новый монумент на мемориале Славы, и будут созданы новые скверы в парке с памятниками строителям и врачам. Также появится мемориал и сквер в честь памяти погибшем бойцам СВО. Депутаты приняли отчет главы Сургута единогласно.

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В Сургуте планируют построить 15 новых школ к началу 2030 года. Об этом объявил глава города Максим Слепов, отчитываясь перед депутатами о проделанной работе за 2024 год. «В горизонте планирования стратегии и развития Сургута до 2030 года построить 15 новых школ почти на 20 000 мест. А также модернизация социальной инженерной инфраструктуры: ремонт и строительство спортивных и культурных объектов», — сообщил Слепов. Также мэр города заявил, что в этом году будет установлен новый монумент на мемориале Славы, и будут созданы новые скверы в парке с памятниками строителям и врачам. Также появится мемориал и сквер в честь памяти погибшем бойцам СВО. Депутаты приняли отчет главы Сургута единогласно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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