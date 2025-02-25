Мэр Сургута пообещал построить 15 новых школ

В Сургуте планируют построить 15 новых школ к началу 2030 года. Об этом объявил глава города Максим Слепов, отчитываясь перед депутатами о проделанной работе за 2024 год.
«В горизонте планирования стратегии и развития Сургута до 2030 года построить 15 новых школ почти на 20 000 мест. А также модернизация социальной инженерной инфраструктуры: ремонт и строительство спортивных и культурных объектов», — сообщил Слепов.
Также мэр города заявил, что в этом году будет установлен новый монумент на мемориале Славы, и будут созданы новые скверы в парке с памятниками строителям и врачам. Также появится мемориал и сквер в честь памяти погибшем бойцам СВО. Депутаты приняли отчет главы Сургута единогласно.
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