Свердловского бизнесмена уличили в поставке сотен кило поддельного масла

26 февраля 2025 в 12:06 Размер текста - 17 +

Масло поставляли в Екатеринбург Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Ревде Россельхознадзор выявил нарушения в производстве сливочного масла у местного предпринимателя Расторгуева А., который поставлял его в Екатеринбург. Бизнесмен оформил документы на 280 килограммов молочки, при этом используя продукцию сомнительного происхождения, рассказали в пресс-службе ведомства. «При детальном изучении документов на продукцию, послужившей сырьем для «масла сливочного Традиционного с м. д. ж. не менее 82,5%», Уральским межрегиональным управлением Россельхознадзора установлено, что оно произведено из «сливок пастеризованных высокожирных замороженных м. д. ж. 65% «Форта Фуд», которые, в свою очередь, произведены из «масла сливочного пастеризованного массовая доля жира 82%». Единственным сырьем для указанных видов продукции может быть только сырое коровье молоко», — пояснили там. В ходе проверки специалисты установили, что предприниматель нарушил стандарты изготовления масла, что мешает проверить качество продукции. Расторгуеву объявили предупреждение, аннулировав его разрешения на работу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ревде Россельхознадзор выявил нарушения в производстве сливочного масла у местного предпринимателя Расторгуева А., который поставлял его в Екатеринбург. Бизнесмен оформил документы на 280 килограммов молочки, при этом используя продукцию сомнительного происхождения, рассказали в пресс-службе ведомства. «При детальном изучении документов на продукцию, послужившей сырьем для «масла сливочного Традиционного с м. д. ж. не менее 82,5%», Уральским межрегиональным управлением Россельхознадзора установлено, что оно произведено из «сливок пастеризованных высокожирных замороженных м. д. ж. 65% «Форта Фуд», которые, в свою очередь, произведены из «масла сливочного пастеризованного массовая доля жира 82%». Единственным сырьем для указанных видов продукции может быть только сырое коровье молоко», — пояснили там. В ходе проверки специалисты установили, что предприниматель нарушил стандарты изготовления масла, что мешает проверить качество продукции. Расторгуеву объявили предупреждение, аннулировав его разрешения на работу.