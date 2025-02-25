25 февраля 2025

Свердловского бизнесмена уличили в поставке сотен кило поддельного масла

© Служба новостей «URA.RU»
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«Сургутский хлебозавод» перед Пасхой. Сургут , масло сливочное
Масло поставляли в Екатеринбург Фото:

В Ревде Россельхознадзор выявил нарушения в производстве сливочного масла у местного предпринимателя Расторгуева А., который поставлял его в Екатеринбург. Бизнесмен оформил документы на 280 килограммов молочки, при этом используя продукцию сомнительного происхождения, рассказали в пресс-службе ведомства.

«При детальном изучении документов на продукцию, послужившей сырьем для «масла сливочного Традиционного с м. д. ж. не менее 82,5%», Уральским межрегиональным управлением Россельхознадзора установлено, что оно произведено из «сливок пастеризованных высокожирных замороженных м. д. ж. 65% «Форта Фуд», которые, в свою очередь, произведены из «масла сливочного пастеризованного массовая доля жира 82%». Единственным сырьем для указанных видов продукции может быть только сырое коровье молоко», — пояснили там.

В ходе проверки специалисты установили, что предприниматель нарушил стандарты изготовления масла, что мешает проверить качество продукции. Расторгуеву объявили предупреждение, аннулировав его разрешения на работу.

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В Ревде Россельхознадзор выявил нарушения в производстве сливочного масла у местного предпринимателя Расторгуева А., который поставлял его в Екатеринбург. Бизнесмен оформил документы на 280 килограммов молочки, при этом используя продукцию сомнительного происхождения, рассказали в пресс-службе ведомства. «При детальном изучении документов на продукцию, послужившей сырьем для «масла сливочного Традиционного с м. д. ж. не менее 82,5%», Уральским межрегиональным управлением Россельхознадзора установлено, что оно произведено из «сливок пастеризованных высокожирных замороженных м. д. ж. 65% «Форта Фуд», которые, в свою очередь, произведены из «масла сливочного пастеризованного массовая доля жира 82%». Единственным сырьем для указанных видов продукции может быть только сырое коровье молоко», — пояснили там. В ходе проверки специалисты установили, что предприниматель нарушил стандарты изготовления масла, что мешает проверить качество продукции. Расторгуеву объявили предупреждение, аннулировав его разрешения на работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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